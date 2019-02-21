Зима удивляет переменчивой погодой и показывает свой характер. Кажется, она не собирается так просто уступать свои права. Наши юные читатели любят все времена года, но и они начинают скучать по солнышку и лету.

Для поднятия жизненного тонуса срочно требуется весёлая детская книга и витамин С под названием смех. 13 февраля на «Читай-полянке» в детском отделе Муниципальной библиотеки Левобережья библиотекарь читала юным гостям сборник рассказов Виктора Голявкина «После зимы будет лето».

И действительно от детских улыбок словно солнышко засияло. Уверенности, что лето обязательно придёт, прибавилось. Прибавилось хорошего настроения и оптимизма.

Виктор Владимирович Голявкин — мастер короткого юмористического рассказа. Ещё в детстве он прославился тем, что рисовал шаржи на гостей дома, карикатуры на Гитлера и фашистов. Начинал он свою творческую деятельность, как художник. Возможно, поэтому и был лаконичен в словах.

Иногда многословие и лишние вопросы мешают, как помешали двум приятелям в итоге вместе поиграть в рассказе «Поиграли», пока один ел на кухне, а другой ждал. Его мальчики и девочки похожи на сегодняшних сверстников. И ещё долго ребят будут волновать те же вопросы, проблемы: самовоспитание, преодоление трудностей и недостатков, вопрос дружбы и авторитета у сверстников, желание поскорее стать взрослыми.

Без нравоучения, по-доброму автор умеет показать комизм ситуации: хвастовства или неуверенности в себе, чрезмерно активной «деятельности», порой не приносящей пользу или наоборот неожиданно полезной и интересной. Чем можно удивить? Чего только не сделаешь ради привлечения внимания девочки. Оказывается, надо сделать ранее тебе несвойственное – просто выйти с книжкой во двор и начать читать («Кому что удивительно»). Можно начать всюду всем читать стихи, демонстрировать свою новую игрушку и надоесть своим «талантом» или обновкой («Надоедливый Миша», «Все смотрели на мой пенал»). При этом искренне не понимать, за что на тебя сердятся, даже в ответ обидеться самому. Если во дворе лежит старая ржавая труба, в неё обязательно заберутся бездельничающие мальчишки, совершенно не подумав, что вид у них потом будет глупый, а одежда испачкана. Но ведь на то они и мальчишки – любопытные открыватели новых миров («Как мы в трубу лазили»). Оказывается, на каникулах можно так устать и с нетерпением ждать 1 сентября, что тебе скажут: «Отдохни, Саня!».

Посмеяться посмеялись, но ведь всё можно исправить. Человек учится на ошибках и на по-доброму указанных недостатках. Трус может стать смелым, хвастун поймёт преимущества скромности и такта. Если захочет стать лучше и обрести верных друзей. После рассказов Виктора Голявкина именно этого хочется. Появляется оптимизм, вера в лучшее в человеке, которое закладывается с детства.

Детская книжка становится и своеобразным пособием по педагогике для взрослых. Родителям и учителям тоже не мешает вспомнить непосредственный детский взгляд на мир. Чего не хватает на рисунке? Ну конечно, пения птиц («Рисунок»). С юным художником нельзя не согласиться. А как его изобразить, это уже другой вопрос. Философский вопрос: что лучше, самолёт, мотоцикл или лошадь? Маленький герой В. Голявкина решил в пользу живого, тёплого, и слушатели с ним согласились. Романтики никогда не переведутся.

Улыбаясь, под впечатлением от книги, ребята отправились творить поделку. Большая и на первый взгляд сложная для младших школьников работа спорилась. Творчество явно увлекло юных мастеров и фантазёров. Зимняя декорация для бумажного театра — пейзаж с домиками, ёлками, звёздами и месяцем на небе - получилась живописной и вполне реалистичной. Все остались довольны. Даже месяц улыбался.

Закончился вечер просмотром мультфильма «Как помирились Солнце и Луна». В следующий раз встретимся на «Читай-полянке» 20 февраля в 17.00. Будет также весело и интересно. Приглашаем всех.