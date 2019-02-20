Кто отвечает за газовое оборудование в домах Дубны

Из множества вопросов, поступающих в СМИ Дубны от жителей в последнее время, наверное, самыми частым остаются вопросы о том, кто подаёт природный газ в наши дома и, кто обслуживает газовое оборудование в наших квартирах?

Вопросы, отнюдь, непраздные. После окончившихся трагедиями взрывов газа в жилых домах страны, дубненцы вправе знать, с кем их УК заключают договоры, кто именно получает деньги за обслуживание этого пожаро- и взрывоопасного имущества, требующего пристального внимания и высокой квалификации специалистов?

На встрече с журналистами на эти вопросы ответили советник главы города Дмитрий Шилин и депутат горсовета Валерий Николаев.