Кошек и собак отловят, дороги заасфальтируют

В 2019 году Дубна вошла во все программы по ремонтам объектов ЖКХ и благоустройству городских территорий. Достаточно сказать, что в адресном перечне только по ремонту значится 130 подъездов МКД. В планах капитальные ремонты, асфальтирование дорог и тротуаров, работы по новому проекту набережной Волги...

Кроме того, выделены средства на реализацию программы бродячих животных, в которую, как было отмечено, на этот раз кроме бездомных собак попали и безнадзорные кошки.

О том какие ещё работы предстоит выполнить подрядчикам рассказывает на встрече с журналистами заместитель главы города Н.А. Тимошенко.