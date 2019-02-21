Книга, любовь и целый мир в подарок

Но Муниципальная библиотека Левобережья уже третий год отмечает День книгодарения и принимает в нём живое, непосредственное участие, привлекая к доброму делу и читателей, взрослых и детей.

14 февраля в гости в детский отдел пришли ученики школы №1. От заведующей детским отделом Виктории Борисовны Закинян они узнали историю Международного дня книгодарения.

День книгодарения — праздник совсем молодой, но уже пустивший корни по всему миру. Однажды кроха-сын к своей американской маме пришёл. И спросила кроха: «Почему люди до сих пор не придумали праздника — повода дарить друг другу книги?». И действительно, почему бы нет? Так с 2012 года появилась добрая традиция — дарить книги на 14 февраля. Постепенно праздник принял международный масштаб и вот уже 3-й год отмечается и в России. Принять участие в акции «Дарите книги с любовью» решили и ребята, их родители и педагоги, наша библиотека.

Юные гости прослушали запись песни Владимира Высоцкого «Баллада о борьбе», которая задала тон нашему разговору. Почему важно дарить книги? Зачем нужно читать? Кому и что мы можем подарить сегодня? На эти вопросы дети искали ответ сами и с помощью взрослых.

Наши гости правильно заметили, что из книг мы узнаём много интересного и полезного, что учимся сопереживать героям, находим примеры для подражания. А ещё книги развивают нашу речь, грамотность, память, воображение.

В то время, как часть библиотекарей поехала навестить и отвезти книжные подарки обитателям дома-интерната для пожилых людей «Берёзка», ребята тоже приготовили свои книжки в подарок для ещё более младшего поколения читателей, воспитанников детского сада «Ёлочка». С этим садиком мы сотрудничаем в рамках проекта «Все краски жизни».

Хороший подарок — это подарок искренний, от чистого сердца, иногда с ним непросто расстаться, и от того он становится ещё дороже, ценнее. Что же побудило их расстаться с подарками? Желание поделиться самым сокровенным, интересным, помочь малышам познать мир. научиться читать и подружиться с книгой, как когда-то это сделали они сами. И такая забота, душевная щедрость ценнее даже самих подарков.

В мире ежегодно издаётся огромное число книг, используется колоссальное количество бумаги и вырубается столько деревьев на их изготовление. А что если подарить книге вторую жизнь? У многих, наверняка, есть дома книги, которые уже не будут востребованы в рамках одной семьи. Помогите книге начать новую жизнь, с новыми хозяевами.

Ребята сделали для своих подарков закладки в виде бумажных цветных карандашей и оставили коротенькие послания для новых хозяев книг. Младшим детям тоже будет интересно узнать, кто и почему сделал им такой подарок, чем особенно понравилась, заинтересовала данная книга.

В завершение встречи дети с увлечением приняли участие в интеллектуальной викторине, отгадывая по кратким подсказкам-аннотациям, что за книги и авторы спрятались за безликой серой бумагой-упаковкой.

День книгодарения прошёл весело и дружно.