Какие профессии будут востребованы завтра

Интерес к своей будущей трудовой деятельности, был убедительно подтверждён в наукограде Дубна форумом «Профессия будущего – 2018г». Мероприятие проходило в особой экономической зоне «Дубна» и собрало более полутысячи школьников, студентов, родителей учащихся и преподавателей.

Интерес этот вполне объясним. Сказать, что нынешнее молодое поколение не столь романтично как предыдущие, было бы не совсем верно. Но то, что оно более прагматично – это точно. Сегодняшнее время стремительно меняет рынок труда. Механизируется тяжёлый физический труд, целые производственные процессы автоматизируются. Научные открытия, новые технологии коренным образом меняют нашу действительность.

Вступающим в эту жизнь молодым людям, крайне необходимо планировать своё будущее. Чтобы завтра быть востребованным профессионалом, уже сегодня необходимо сделать выбор, где, у кого и на кого следует пройти обучение. Правильный шаг в этом направлении может послужить гарантией успеха в дальнейшей жизни.

Дубненский форум «Профессии будущего» - своего рода форма диалога вступающих в самостоятельную жизнь молодых людей с достигшими определённых успехов в этой жизни производственников, учёных, представителей бизнеса.

Подробнее в нашем видео от организатора форума Евгения Елисеева