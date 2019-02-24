Имущество в залог и вопросы зонирования

В преддверии февральского заседания Совета депутатов городского округа Дубна все проекты будущих решений представительного органа власти обсуждаются на профильных комиссиях.

Среди вопросов, рассмотренных 21 февраля, можно выделить два наиболее сложных и дискуссионных: о внесении дополнений в Правила землепользования и застройки (ПЗЗ) и о передаче под залог муниципального недвижимого имущества для перекредитования одного из трех ресурсоснабжающих предприятий наукограда.

Первая тема оказалась очень объемной. В администрацию городского округа Дубна и комитет по управлению имуществом поступило более полусотни запросов: по изменению разрешенного вида использования и установлению территориальных зон, по увеличению размеров земельных участков, по уточнению границ санитарных и водоохранных зон, а также зон комплексного и устойчивого развития территории (КУРТ) и др.

Участники постоянной депутатской комиссии по градостроительству, имущественным и земельным отношениям внимательно ознакомились с каждым вариантом, изучили расположение участков и зон на кадастровой карте и высказали ряд замечаний. Так, вызвала недоумение предлагаемая высотность многоквартирных домов – от 8 до 14 этажей, хотя по нормативам градостроительного проектирования Московской области предельно допустимая этажность в Дубне – семь этажей.

Кроме того, депутаты категорически против размещения многоквартирного жилого дома на месте бывшего здания администрации города на площади Мира.

Члены комиссии также напомнили, что Правила землепользования и застройки не должны противоречить Генеральному плану развития города, поэтому одновременно с ПЗЗ нужно вносить соответствующие корректировки в Генплан.

– Для более четкой проработки всех деталей, в том числе с проверкой на соответствие действующему законодательству, было бы полезно предварительно рассматривать поправки в документы градостроительного зонирования на специальной рабочей группе. Раньше этим занималась земельная комиссия при администрации города, куда входили представители исполнительной власти, депутатского корпуса, правоохранительных органов, люди с профильным образованием и профессиональным опытом. Мы с коллегами предложили городскому руководству вернуться к такой практике, – отметил депутат Марк Ширченко.

В обсуждении второго вопроса участвовали сразу две постоянные депутатские комиссии: по градостроительству, имущественным и земельным отношениям и по жилищно-коммунальному комплексу и городскому хозяйству.

АО «Энергия-Тензор» в очередной раз обратилось к депутатам за согласованием передачи под залог арендуемого муниципального имущества для обеспечения обязательств по возврату банковского кредита и уплаты процентов. Собственно, объекты недвижимости – хозяйственный комплекс котельной в районе Большая Волга и земельный участок на ул. Промышленной 6, – уже заложены, так что речь идет о погашении предыдущего займа и открытии новой кредитной линии на 50 млн рублей.

Как следует из справки-обоснования ресурсоснабжающей организации (РСО), основная потребность в кредитах обусловлена нехваткой оборотных средств ввиду сезонности производственного процесса. Известно, что платежи жителей за отопление составляют 1/12 от годового объема, а перед поставщиками газа предприятие расплачивается по факту потребления. Усугубляют ситуацию долги УК и граждан. С 2018 года кассовый разрыв увеличивается и в связи введением норматива на подогрев воды для обеспечения жителей горячей водой, который ниже фактических расходов. По ходатайству АО «Энергия-Тензор» Администрация г.о. Дубна уже направила письмо в региональное министерство жилищно-коммунального хозяйства с просьбой компенсировать предприятию недополученные средства, а также пересмотреть нормативы.

В подобном положении оказались многие РСО, имеющие закрытую систему горячего водоснабжения, так что эта проблема сейчас решается на областном и федеральном уровне.

– Мнение у депутатов единодушное: надо поддерживать городские предприятия, и тем более в коммунальной сфере. А в данном случае следует более точно определить сроки и условия предоставления кредита под залог муниципального имущества. Кроме того, мы должны разработать специальное положение о выплате дотации ресурсоснабжающим организациям на покрытие расходов из-за несогласованности в законодательстве, поскольку в рамках областной программы эти деньги будут поступать через местный бюджет, – рассказал председатель постоянной комиссии по жилищно-коммунальному комплексу и городскому хозяйству Валерий Николаев.

Совет депутатов городского округа Дубна