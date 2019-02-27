Дубненская больница получит новое оборудование

Мероприятия по переоснащению в рамках национального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями" проведут более чем в 50 медучреждениях Подмосковья, говорится в постановлении, опубликованном на официальном интернет-портале правительства региона.
"Министерству здравоохранения Московской области осуществить переоснащение медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями", - говорится в постановлении, размещенном на сайте областного кабмина.
В числе медучреждений, кто получит новое оборудование больницы Реутова, Дубны, Клина, Реутова, а также МОНИКИ, больница им.Семашко и др.
Всего в перечне правительства значится 51 лечебное учреждение.