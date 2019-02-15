Дороги, тротуары, ТКО – и другие задачи

В преддверии февральского заседания Совета депутатов городского округа Дубна профильные комиссии готовят отчеты о работе в 2018 году. Подвели итоги своей деятельности и члены постоянной депутатской комиссии по делам молодежи, спорту и физической культуре.

Председатель комиссии Андрей Тамонов назвал главные результаты прошлого года: возобновление программы обучения плаванию учащихся третьих классов на бесплатной основе, инициированное депутатами в 2017 году; окончание реконструкции стадиона «Волна» и продолжение реконструкции стадиона «Наука»; восстановление воднолыжного стадиона; объединение детских спортивных школ; переход на новые спортивные стандарты финансирования; формирование нового состава Молодежного парламента при Совете депутатов Дубны.

Также по инициативе депутатской комиссии реализовано пожелание любителей лыжного спорта об оборудовании Нового шоссе освещенным пешеходным переходом в месте его пересечения с лыжной трассой. На контроле процесс выделения земельного участка под строительство ледового дворца и поиск источников финансирования.

Поводом для обсуждения на постоянной депутатской комиссии по жилищно-коммунальному комплексу и городскому хозяйству стала тема, затрагивающая интересы каждого жителя наукограда. Это оказание услуг по обращению твердых коммунальных отходов (ТКО).

Депутаты пригласили на заседание представителя нового регионального оператора. Было отмечено, что каких-то серьезных сбоев при обслуживании многоквартирных домов не произошло. Но возникли проблемы с территориями индивидуальной жилой застройки, и главная причина – недостаточное количество контейнерных площадок согласно нормативам для сектора ИЖС. Сотрудники городской администрации подтвердили готовность увеличить их число.

Депутаты заострили внимание на необходимости соблюдения договорной дисциплины: при заключении договоров на вывоз мусора с физическими и юридическими лицами случаются отклонения от процедуры, описанной в регламентирующих документах. Региональный оператор это признал и объяснил причины.

Важный момент: ошибки, допущенные при выставлении счетов (по площади квартиры, объему вывезенных ТКО и пр.), будут исправляться по заявлению жителей или организаций.

– Все замечания, прозвучавшие на комиссии, мы направим региональному оператору в письменном виде. Кроме того, подготовим текст обращения в Правительство Московской области об изменении порядка оплаты за вывоз ТКО. Сейчас в регионе принят один из двух вариантов, предусмотренных федеральным законодательством: расчет производится по нормативам на один квадратный метр общей площади помещения. Но поскольку мусор производят люди, а не метры, мы предлагаем вернуться к системе оплаты по нормативам на одного проживающего. С аналогичным письмом к областному руководству обратится глава г.о. Дубна: такое решение принято днем ранее на заседании городской трехсторонней комиссии, – рассказал председатель комиссии Валерий Николаев.

На плановой встрече с главой городского округа 14 февраля затрагивались разные аспекты жизнедеятельности муниципалитета. Депутаты настоятельно рекомендовали сотрудникам администрации усилить контроль за своевременной посыпкой песком тротуаров в связи с возросшим количеством травмированных горожан.

Отвечая на вопросы, Максим Данилов сообщил, что среди приоритетных задач обустройство разворотного круга в районе детского сада «Созвездие» для обеспечения безопасности пассажиров рейсовых автобусов. Что касается ямочного ремонта в тоннеле, его намечено завершить к понедельнику, 18 февраля.

Депутаты попросили ускорить подготовку проектной документации и прохождение экспертизы, чтобы приступить к асфальтированию грунтовых дорог в городе уже в этом году. В первую очередь следует привести в порядок дорожное полотно на ул. Калинина и Октябрьском проезде – дублерах ул. Макаренко.

Также прозвучало пожелание оперативно организовать претензионную работу по проблемным участкам дорог (на проспекте Боголюбова, ул. 9 мая, ул. Хлебозаводской и пр.), подлежащим гарантийному ремонту, с тем чтобы в апреле-мае подрядная организация выполнила свои обязательства.

Впервые к традиционной встрече присоединились представители недавно выбранного Молодежного парламента при Совете депутатов г.о. Дубна. Практика получилась удачной, и надеемся на включение молодежи в активную работу муниципалитета.

Совет депутатов городского округа Дубна