Для улучшения жизни дубненцев

Участники территориальной депутатской группы, объединяющей два района наукограда – Институтскую часть и Черную Речку, 26 февраля отчитались перед жителями Дубны о своей работе в 2018 году. Семь округов – с 14-го по 20-й – представляют Ярослав Викулин, Евгений Углов, Марк Ширченко, Игорь Вяземский, Сергей Соколов, Валерий Николаев, Игорь Широков.

На отчетной встрече с горожанами прозвучала информация об основных направлениях деятельности депутатов, в том числе в составе семи постоянных комиссий Совета и временных рабочих групп, а также об инициативах, с которыми они выступали (например, о приведении в порядок дороги на Сергиево-Демидовское кладбище; о комиссионной проверке освещенности пешеходных переходов; о содействии в трудоустройстве работников транспортного предприятия в связи с массовым увольнением и др.).

– Хотелось бы отметить, что нам с коллегами удалось наладить рабочие отношения с инициативными группами горожан по самым острым вопросам, среди которых возобновление движения электропоездов до вокзала Дубна, контроль за ремонтом автомобильных дорог, автобусные перевозки... Консолидация усилий позволила успешно решать многие сложные городские проблемы, – отметил руководитель территориальной группы Сергей Соколов.

За прошедший год к депутатам Черной Речки и Институтской части поступило девять письменных и 140 устных обращений дубненцев; по каждому даны консультации и разъяснения. В различные инстанции направлены семь писем от депутатской группы и 59 – лично от депутатов.

Для удобства населения каждый вторник проводятся депутатские приемы по двум адресам: для жителей ИЧ – в помещении Администрации г.о. Дубна (ул. Балдина, д.2), для жителей ЧР – в здании библиотеки (ул. Московская, д. 6).

Важными задачами на 2019 год депутаты территориальной группы считают проведение реконструкции аварийного дома 18 по ул. Понтекорво; открытие физмат-лицея на базе бывшей школы №4; достройку многоквартирных домов СПКЗ «Новый город» в особой экономической зоне; расселение ул. Дачной; развитие Медсанчасти №9; газификацию ул. Юркино; благоустройство набережной реки Волги, а также исполнение наказов избирателей.

После отчета руководителя группы народные избранники выслушали предложения и замечания жителей. Отвечая на вопросы граждан и общественных объединений, они сообщили, что статус достопримечательного места для Ратминской стрелки утверждается на региональном уровне (результаты экспертизы уже готовы), и напомнили о том, что организацией капитального ремонта многоквартирных домов занимается соответствующий областной фонд, а участие управляющих компаний и ТСЖ в программах ремонта подъездов должны контролировать собственники жилья, это их прерогатива.

Участники территориальной группы поблагодарили жителей за содействие и подтвердили свою готовность к дальнейшей совместной работе для улучшения жизни в наукограде.