Инспектора отдела ГИБДД ОМВД России по городскому округу Дубна с инспектором по пропаганде БДД Анной Красновой провели оперативно профилактическое мероприятие «Детское кресло» для выявления нарушений в правилах перевозки детей и проведения профилактических бесед с автолюбителями. За время оперативно профилактического мероприятия было выявлено 2 водителя, которые перевозили маленьких пассажиров без детских автокресел. В отношении нарушителей составлены административные материалы.

Детское удерживающее устройство должно соответствовать весу и росту ребенка, который должен быть пристегнут с момента начала движения транспортного средства и до его полной остановки. Запомните, что детское автокресло снижает вероятность смертельной травмы на 75% и обязательное условие - это правильная установка детского кресла в автомобиле. К сожалению, машины приспособлены для защиты жизни и здоровья только взрослых людей, дети, же, в силу веса и роста, не вписываются в существующие стандарты и автомобиль, лишенный специальных удерживающих устройств не рассчитан на борьбу за их безопасность в случае непредвиденной, опасной ситуации. Малыши, о безопасности которых не позаботились взрослые, выскальзывают из-под обычных ремней безопасности, соприкосновение частями тела с элементами отделки транспортных средства и негативное взаимодействие ребенка с подушками безопасности, наносит серьезный вред здоровью и жизни малыша. Детское автокресло – это главный элемент защиты жизни и здоровья ребенка в случаях резкого маневрирования, торможения и дорожно-транспортного происшествия. Наличие детского автомобильного сидения защищает ребенка от получения серьезных травм, а водителя от штрафов со стороны Госавтоинспекции и помните, оберегать ребенка на дороге – это долг каждого взрослого! Пристегнитесь сами и пристегните самое дорогое в этой жизни - своих детей!