День защитника Отечества в "Рождественском"

С праздником мужества, силы, отваги,

Твёрдости духа поздравить хотим.

Родине преданных, верных присяге,

Наших защитников, смелых мужчин.

21 февраля с предпраздничной программой посетили дом-интернат «Рождественский»

Повод был – предстоящий День защитника Отечества. Литературно-игровая программа была этому посвящена. Начали со стихотворений и рассказов на военную тему, перемежая их песнями: «Комбат», «Идет солдат по городу», «Березы» и другими. Читали много шуточных произведений о мужчинах и их роли в нашей жизни, разгадывали загадки об армии. Веселье набирало ход и пошли игры: «Вражеский окоп» - попасть в цель, ответить на вопросы викторин, составленных по фильмам СССР – по цитате назвать фильм, героев. По душе нашим слушателям пришлись и рассказы «Тульские пряники» и «Победа» - о солдатах, взрослых и юных, о радостных моментах даже в тяжелое военное время. Равнодушных в этот день не было, поэтому прощались, поздравляя всех с праздником, желая всего самого доброго и угощая конфетами. Завершилась встреча песней «Мы желаем счастья вам!» в исполнении группы «Цветы».