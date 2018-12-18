Заседание Совета депутатов 20 декабря 2018 года

Начало в 15.00
ПОВЕСТКА ДНЯ
Утверждение повестки дня заседания Совета депутатов
Докладчик: Куликов Сергей Александрович
О принятии проекта решения «О бюджете города Дубны на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» в целом
Докладчик: Игнатьева Мария Владимировна
О внесении изменений в решение Совета депутатов города Дубны Московской области от 21.12.2017 г. № РС-14(49)-113/24 «О бюджете города Дубны на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»
Докладчик: Игнатьева Мария Владимировна
О поручениях КСП о проведении экспертно-аналитических и(или) контрольных мероприятий в 2019 году
Докладчик: Каприна Надежда Николаевна
О внесении изменений в решение Совета депутатов от 20.11.2014 г. № РС-5-24/6 «О налоге на имущество физических лиц»
Докладчик: Игнатьева Мария Владимировна
Отчет об исполнении бюджета города Дубны за 9 месяцев 2018 года
Докладчик: Игнатьева Мария Владимировна
О присвоении классного чина Данилову Максиму Николаевичу Главе городского округа Дубна Московской области
Докладчик: Воробьев Юрий Николаевич
ПЕРЕРЫВ
Об утверждении Положения об Управлении народного образования Администрации городского округа Дубна в новой редакции
Докладчик: Виноградова Татьяна Константиновна
О внесении изменений в Положение о Молодежном парламенте при Совете депутатов городского округа Дубна Московской области
Докладчик: Богомолов Михаил Андреевич
Об утверждении состава Молодежного парламента при Совете депутатов городского округа Дубна Московской области
Докладчик: Богомолов Михаил Андреевич
О награждении Почетными грамотами Совета депутатов городского округа Дубна;
Докладчик: Насонов Павел Анатольевич
О награждении Благодарностями Совета депутатов городского округа Дубна
Докладчик: Насонов Павел Анатольевич
Об утверждении плана нормотворческой работы Совета депутатов городского округа Дубна Московской области на 1 квартал 2019 г.
Докладчик: Куликов Сергей Александрович
Разное