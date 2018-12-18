Заседание Совета депутатов 20 декабря 2018 года

ПОВЕСТКА ДНЯ

Утверждение повестки дня заседания Совета депутатов

Докладчик: Куликов Сергей Александрович

О принятии проекта решения «О бюджете города Дубны на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» в целом

Докладчик: Игнатьева Мария Владимировна

О внесении изменений в решение Совета депутатов города Дубны Московской области от 21.12.2017 г. № РС-14(49)-113/24 «О бюджете города Дубны на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»

Докладчик: Игнатьева Мария Владимировна

О поручениях КСП о проведении экспертно-аналитических и(или) контрольных мероприятий в 2019 году

Докладчик: Каприна Надежда Николаевна

О внесении изменений в решение Совета депутатов от 20.11.2014 г. № РС-5-24/6 «О налоге на имущество физических лиц»

Докладчик: Игнатьева Мария Владимировна

Отчет об исполнении бюджета города Дубны за 9 месяцев 2018 года

Докладчик: Игнатьева Мария Владимировна

О присвоении классного чина Данилову Максиму Николаевичу Главе городского округа Дубна Московской области

Докладчик: Воробьев Юрий Николаевич

ПЕРЕРЫВ

Об утверждении Положения об Управлении народного образования Администрации городского округа Дубна в новой редакции

Докладчик: Виноградова Татьяна Константиновна

О внесении изменений в Положение о Молодежном парламенте при Совете депутатов городского округа Дубна Московской области

Докладчик: Богомолов Михаил Андреевич

Об утверждении состава Молодежного парламента при Совете депутатов городского округа Дубна Московской области

Докладчик: Богомолов Михаил Андреевич

О награждении Почетными грамотами Совета депутатов городского округа Дубна;

Докладчик: Насонов Павел Анатольевич

О награждении Благодарностями Совета депутатов городского округа Дубна

Докладчик: Насонов Павел Анатольевич

Об утверждении плана нормотворческой работы Совета депутатов городского округа Дубна Московской области на 1 квартал 2019 г.

Докладчик: Куликов Сергей Александрович

Разное