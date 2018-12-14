Время читать ТУРГЕНЕВА

Обычные рабочие посещения интерната сотрудниками библиотеки переросли в дружбу. Их здесь ждут, обращаются к ним с той или иной просьбой, вместе обсуждаются темы предстоящих встреч.

Вот и очередной визит представителей левобережной библиотеки был приурочен к знаменательной дате в отечественной культуре – 200-летию со дня рождения великого русского писателя Ивана Сергеевича Тургенева.

Сотрудники библиотеки познакомили всех, кто пришел на встречу с книгой, с жизнью и творчеством великого русского писателя, прочитали отрывки из его замечательных произведений. Всем были очень интересны малоизвестные факты биографии писателя - из его детства и юности, а также касающиеся творчества и личной жизни. Особый интерес, например, вызвал эпизод, связанный с выпуском некролога на смерть Н. В. Гоголя. Именно в этот период в биографии Тургенева начались проблемы. Его задержали и посадили в тюрьму на месяц, после чего он еще три года находился под домашним арестом без права выезда за границу. Обитатели интерната выразили желание ознакомиться с текстом этого некролога. Сотрудники библиотеки обещали их просьбу выполнить в свой следующий визит.

С интересом слушали пожилые люди рассказы из «Записок охотника», знаменитые тургеневские стихотворения в прозе, отрывки из романа «Отцы и дети». Для кого-то это были произведения, хорошо знакомые с детства, для кого-то, возможно, в этот день состоялось открытие писателя, которого они так хорошо еще не знали. Тем не менее, равнодушных в этот час не было.

Наверное, не стоит много говорить о том, что сегодня для определенной категории людей библиотекарь становится вровень с врачом, потому что душа тоже нуждается в исцелении. А хорошая книга и «подлечит», и утешит, и подскажет, как быть в трудной ситуации. И именно поэтому есть все основания полагать, что сотрудничество с домом-интернатом «Рождественский» будет развиваться и дальше.