Восстанавливается движение электропоездов до вокзала "Дубна"

Со станции Дубна будут отправляться электропоезда № 6103, 6105Р, 6107В, 7033В, 6111, 6113, 6115. До Дубны проследуют пригородные поезда № 6102, 6214, 7032В, 6170Р, 6106В, 6108, № 6110.

Напомним, в мае 2017 года из-за строительства моста маршруты всех электропоездов, следующих от и до Дубны, сократили: они курсировали только от и до станции Большая Волга. Затем движение на данном участке было восстановлено в утренние и вечерние часы.