Воробьев вручил награды многодетным мамам

Губернатор отметил, что в Московской области с каждым годом все больше становится многодетных семей, на данный момент их уже 70 тысяч – это в 2,5 раза больше, чем пять лет назад.

«Мы понимаем, что иметь много детей – это всегда очень непросто, сложно, ответственно, <…> требует большого терпения, поэтому мы стараемся поддерживать такие семьи, предоставляем разные способы поддержки: льготы, квартиры и участки, различные путевки в лагеря», - добавил Воробьев.

По его словам, в Подмосковье самая большая программа по строительству школ и детских садов.