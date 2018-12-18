Внимание, зимние каникулы!

Сотрудники подмосковной Госавтоинспекции проведут дополнительные профилактические беседы с учащимися в общеобразовательных организациях по безопасности дорожного движения в зимний период. Примут участие в родительских собраниях и педагогических советах с обсуждением вопросов профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. Организуют и проведут информационно-пропагандистские акции в местах массового нахождения участников дорожного движения по правильному использованию световозвращающих элементов и широкомасштабные информационно-пропагандистские мероприятия направленные на предупреждение детской дорожно-транспортной аварийности.

В ходе мероприятия «Зимние каникулы» сотрудники Госавтоинспекции уделят особое внимание соблюдению водителями правил перевозки детей, а маршруты патрулирования экипажей ДПС будут приближены к местам массового нахождения детей-пешеходов.

Уважаемые родители, ОГИБДДД ОМВД России по городскому округу Дубна, просит Вас: