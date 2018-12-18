Внимание, зимние каникулы!

В целях сокращения ДТП с участием детей и снижения тяжести их последствий, в период с 17 декабря 2018 года по 13 января 2019 года в Московской области будет проведено комплексное информационно-профилактическое мероприятие «Зимние каникулы».
Сотрудники подмосковной Госавтоинспекции проведут дополнительные профилактические беседы с учащимися в общеобразовательных организациях по безопасности дорожного движения в зимний период. Примут участие в родительских собраниях и педагогических советах с обсуждением вопросов профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. Организуют и проведут информационно-пропагандистские акции в местах массового нахождения участников дорожного движения по правильному использованию световозвращающих элементов и широкомасштабные информационно-пропагандистские мероприятия направленные на предупреждение детской дорожно-транспортной аварийности.
В ходе мероприятия «Зимние каникулы» сотрудники Госавтоинспекции уделят особое внимание соблюдению водителями правил перевозки детей, а маршруты патрулирования экипажей ДПС будут приближены к местам массового нахождения детей-пешеходов.
Уважаемые родители, ОГИБДДД ОМВД России по городскому округу Дубна, просит Вас:
«По возможности, не оставляйте детей без присмотра на улице, не разрешайте им играть и особенно кататься с горок вблизи проезжей части. Следите, чтобы у ребенка были световозвращающие элементы на одежде, особенно в темное время суток. Приучайте детей с раннего возраста соблюдать правила дорожного движения и не забывайте, что главным здесь является ваш личный пример. Уважаемые взрослые, помните, здоровье детей – в ваших руках!»