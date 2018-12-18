Вместе праздник веселее и заботы легче

Что такое праздники и какими они бывают дети 5-6 лет уже знают. Вспомнились праздники общие для всей нашей страны. Потом поговорили о семейных торжествах — дни рождения, свадьбы. И те, и другие нам близки и дороги. Почему? Потому, что человеку необходимо делить свою радость с другими, прежде всего с самыми близкими и родными. Праздники, отмечаемые в семейном кругу, позволяют ярче ощутить их самую проникновенную суть, родство душ.

Праздники и просто совместный досуг дают счастливую возможность собраться вместе и выразить друг другу общую радость, свою любовь не только в словах и подарках, но и прежде всего в заботе и внимании.

Поделись радостью, и она не убудет, а только вырастет многократно. Таков секрет счастья, которое может подарить крепкая, дружная семья. Ребята вспомнили традиции и увлечения в своих семьях. Они послушали отрывок из повести американской писательницы Лоры Уайлдер «Маленький домик в Больших Лесах».

Слайды видеопрезентации показали, как полезные и добрые традиций могут сплачивать и объединять семью. Среди них совместные прогулки, путешествия, занятия спортом, совместное музицирование, семейные театрализованные постановки или посещение семьёй музеев, спектаклей, чтение вслух для близких. А сколько счастливых и радостных минут хранят в себе бережно хранимые и перечитываемые письма, семейные фотоальбомы или кулинарные книги с семейными рецептами. Уважение маленьких гостей вызвали трудовые семейные династии, где сын или дочь продолжают профессию родителей. Проходят века, сменяются поколения, но остаётся неизменным одно — любовь к семье и близким.

Праздник, отдых - это не только беззаботное веселье. К нему надо готовиться, и тут тоже нужна помощь и участие всей семьи. Виктория Борисовна прочла детям стихотворение Марии Лангер «Про семью». Наши гости поняли, что кроме совместных праздников

Семья – это труд, друг о друге забота,

Семья – это много домашней работы.

Семья – это важно!

Семья – это сложно!

Но счастливо жить одному невозможно!

Дети согласились, что это так. И что их семья -это самое дорогое, что у них есть.

Вспомнив о новогодних традициях прошлого и традициях своих семей, ребята смастерили из бумаги рождественских гномов. Мы верим, что вместе с ними дети принесут в свои дома тепло, радость, уют, наилучшие пожелания своим родным и веру в чудо любви.

Разговор о семье продолжится уже в следующем году. А пока, мы желаем детям и их родителям, педагогам счастливого Нового года и Рождества.