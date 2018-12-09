В Дубне украли автомобиль Kia Sorento Prime

7 декабря в 10:20 в дежурную часть ОМВД обратился мужчина 1980 года рождения, зарегистрированный и проживающий по адресу: город Дубна, улица Парковая, дом 22, с заявлением о том, что с 20:50 6 декабря до 08:10 7 декабря от дома по вышеуказанному адресу неизвестный похитил его автомашину KIA Sorento Prime 2017 года выпуска.

Автомобиль стоял на неохраняемой парковке у дома. Сумма ущерба - 2 миллиона рублей. Полиция проводит оперативно-разыскные мероприятия. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».