Урок добра и волшебства

Все стихли, как только московская гостья вышла и представилась. Писатель пишет под творческим псевдонимом Аннет Бризо. Будучи педагогом и режиссёром по образованию, она легко нашла контакт с детьми, построила беседу в форме диалога и игры. Её проект «Уроки Добра — Волшебное Сердце» по одноимённой сказке («Волшебное Сердце») имел успех у детей и педагогов в разных регионах России и вот приехал в Дубну, в том числе и в нашу библиотеку, охватив целых три первых класса.

Дубненские ребята не подвели. Они показали не только свою заинтересованность, но и широкий для своего возраста кругозор, воспитание. Некоторым первоклассникам уже оказалось знакомо слово «псевдоним» и его значение. Дети уверенно вспомнили, где у них находится сердце и послушали его биение, вместе с писательницей искали ответ на вопрос о предназначении этого органа. Оказалось, сердце нужно не только для того, чтобы кровь перекачивать. Умению чувствовать, понимать и слышать другого, любить, творить добро, верить в чудеса, которые можешь сотворить ты сам — такой не менее важной функции посвящены книги Аннет Бризо для детей и для взрослых.

Детям был показан анимационный фильм — современная сказка «Волшебное Сердце». За сказочным сюжетом про девочку Софи, её двоюродного брата Марка и других родных, про волшебство Солнечной Феи и возрождённый стараниями человеческих рук сад скрыта поучительная, но при этом увлекательная история про умение найти друзей и своё предназначение, про силу Добра. Школьники не были пассивными зрителями, они попутно узнали о других творческих профессиях (художник, музыкант), как можно рисовать при помощи песка или манки и создавать мультфильмы. Они поняли, что дружба, трудолюбие и терпение помогают творить красоту и добро, будь это сад, мультфильм или книга.

Дети охотно повторяли движения рук художницы-аниматора, мысленно рисуя песком, узнавали по звуку музыкальные инструменты, вспоминали волшебные вежливые слова. Чтобы понять, как их приятно слышать и говорить, ребята попарно повернулись друг к другу, взялись за руки и, глядя друг другу в глаза, поздоровались, обменялись словами благодарности и комплиментами. Ведь всегда можно найти добрые слова для ближнего, это не так уж трудно. Зато обоим они придадут сил и уверенности передавать и творить добро дальше. А оно обязательно вернётся к тому, от кого исходит. Порой совсем неожиданно, как это случилось с Софи. Надо только верить и не уставать творить добро искренне, бескорыстно и получать от этого удовольствие.

Вместе с ребятами мы от души поблагодарили нашу гостью. В ответ первоклассники и библиотека получили в подарок книгу автора с автографом. Следующая сказочная история «Тайна волшебного сна» является продолжением «Волшебного Сердца». Дети уже предвкушают увлекательное чтение на Новый год. Но не только чтение. Они смогут и сами попробовать себя в роли писателя и записать свой волшебный новогодний сон. Книжка предусматривает такое творческое задание. А кому-то, возможно, захочется попробовать нарисовать сказку красками, карандашами или манкой.

Мы пригласили нашу гостью приезжать к нам ещё. Ведь в творческой копилке этой неистощимой на фантазию и душевное тепло женщины ещё много воплощённых и ждущих воплощения замыслов. Будем ждать и следить за её творчеством.