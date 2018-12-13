У реки два берега

В течение двух с половиной лет (с мая 1958 г. по декабрь 1960 г.) города Дубна и Иваньково являлись соседями, разделенными рекой, но объединенные мостовым переходом плотины. По данным общесоюзной переписи населения, в 1959 году в городе Дубна проживало 14,0 тыс. человек, а в городе Иваньково – 18,6 тыс. человек.

В 1960 году начинаются процессы объединения двух городов. Сначала объединились городские советы. После этого были объединены городские газеты. И, наконец, 13 декабря 1960 г. указом президиума Верховного Совета РСФСР города Дубна и Иваньково были объединены в один город Дубна.

16 декабря 1960 г. состоялось последнее заседание исполкома Иваньковского горсовета, а уже через десять дней, 26 декабря, началась объединенная сессия Дубненского и Иваньковского городских Советов депутатов трудящихся. В ней участвовали 98 из 110 депутатов двух городских советов. Они приняли решение: одобрить и принять к исполнению указ Президиума Верховного Совета РСФСР об объединении городов Иваньково и Дубна в один город Дубна, а также избрали исполнительный комитет объединенного городского Совета и его председателя – Н.Г. Вельможина, который стал первым высшим должностным лицом городской власти объединенной Дубны. С это времени Дубна окончательно оформилась в современном составе и границах.