Трагический голос эпохи

Чтец и певица Сталина Папазова и аккомпаниатор Галина Ерусалимцева погрузили публику в аристократическую атмосферу поэтического салона начала XX века. Чарующие звуки фортепиано, огонёк свечи – всё соответствовало настроению поэзии и эпохе Серебряного века, высокому духу поэта-рыцаря, каким был и оставался Георгий Иванов, несмотря на все трагические обстоятельства судьбы.

Артистка познакомила зрителей с биографией поэта. От счастливого обеспеченного детства в имении Студёнки с собственным островом и даже маленьким флотом до кончины в бедности и болезни, в эмиграции, в приюте для престарелых. Слушатели сопереживали мальчику, рано потерявшему отца, родовое гнездо. Но судьба не зря посылает испытания. Из аристократического отпрыска вырос поэт, чувствующий трагизм не только своей семьи, но и целой эпохи, целого поколения русских людей. Георгий Иванов - страстная и в то же время утончённая натура, личность такая же гармоничная, как любимый Петербург, где прошла юность начинающего поэта.

Вся гамма эмоций от нежного лиризма до трагического надрыва и иронии, свойственные поэзии Г. Иванова была передана в выразительных интонациях голоса артистки. Чувствовалось, что она непросто изучила, а близко поняла и прочувствовала судьбу, стихи «первого поэта» и всей эпохи декаданса, приближающихся революционных и военных гроз.

Чтение стихов сопровождалось для наглядности и эмоционального настроя музыкой, романсами той эпохи, а также XIX века, которые слушал и любил поэт. Явственно чувствовалась преемственность культуры и традиций Золотого века, классики сыном Серебряного века. Его любимыми поэтами были Пушкин, Лермонтов, Гомер, они стали и его собеседниками, героями его собственных стихотворений.

Георгий Иванов хорошо понимал трагизм надвигающейся на Россию катастрофы, изгнанничества. Красота Лазурного берега не могла заменить ему невских и волжских берегов, уюта и тишины родовой усадьбы. Тяжесть переживаний о судьбе Отечества подорвала здоровье поэта. Его угнетали не бедность, не разногласия и недопонимания в эмигрантской, поэтической среде, а прежде всего невозможность снова увидеть родные, любимые с детства места. Музыкальность и строгая графичность образов запечатлели в стихах Г. Иванова безвозвратный уход эпохи и поколения аристократов и рыцарей духа.

Красота и благородство поэзии никого не оставили равнодушными. Это подтвердили искренние, горячие аплодисменты публики. Поэтические строки слушались в полной тишине, с искренним вниманием. Дубненцы любят и понимают высокую поэзию. Некоторые признались, что у них даже слёзы наворачивались на глаза и ком подступал к горлу.

Мир русской поэзии обширен и разнообразен. У Сталины Григорьевны Папазовой есть еще много музыкально-поэтических и поэтических программ. Она настоящий мастер и энтузиаст дела просвещения. Мы в этом готовы помогать ей. Зрители тоже привыкли, что Сталина гарантирует с пользой и интересом проведённый вечер, приподнятое настроение, дружеское общение, делает классику ближе, понятнее нашим современникам. Будем рады видеть у себя и в дальнейшем всех, кто любит и знает поэзию, в том числе, конечно же, С.Г. Папазову.