Сотрудники отдела участковых уполномоченных предупреждают:

В целях настоящего Закона под дневным временем понимается период времени с 7 часов до 23 часов, под ночным временем понимается период времени с 23 часов до 7 часов. В многоэтажных домах запрещено шуметь:

до 9 утра и после 19 вечера в будние дни,

до 10 часов 00 минут и с 19 часов 00 минут по субботам,

с 13 часов 00 минут до 15 часов 00 минут ежедневно в отношении защищаемых объектов,

круглосуточно в воскресенье и установленные в соответствии с федеральным законодательством нерабочие праздничные дни.

В Московской области не позволительно нарушение тишины и покоя:

с 21 до 08 часов в будние дни;

с 22 до 10 часов в субботу, воскресенье и праздничные дни;

с 13 до 15 часов ежедневно в жилых многоквартирных домах путем использования громких звуковоспроизводящих устройств или при проведении ремонта, переустройства, перепланировки жилых помещений.

Помещения и территории, где нельзя шуметь в установленное время:

квартиры, помещения общего пользования в жилых многоквартирных домах, общежития, жилые дома и жилые помещения;

придомовые территории, внутридворовые и арочные проезды, игровые, детские и спортивные площадки на территории жилых микрорайонов;

помещения и территории медицинских, образовательных, реабилитационных, санаторно-курортных организаций и организаций, обеспечивающих временное пребывание граждан;

территории садоводческих, дачных, огороднических объединений граждан.

Действия, которые нарушают тишину и покой в запрещенное время:

использование различных звуковоспроизводящих устройств (телевизоры, радио, магнитофоны, магнитолы);

игра на музыкальных инструментах, пение, свист, крики и ругань на повышенных тонах;

применение звука автомобильной охранной сигнализации;

использование пиротехнических устройств, петард, салютов;

выполнение строительных, ремонтных, разгрузочно-погрузочных работ, земляных работ.

Запрет на шум НЕ распространяется на:

действия, направленные на предотвращение правонарушений, ликвидацию последствий аварий, ЧС и стихийных бедствий, выполнение работ, поддерживающих функционирование объектов жизнеобеспечения людей;

проведение официальных культурных, спортивных мероприятий, религиозных церемоний и обрядов;

действия, ответственность за которые устанавливается административным законодательством.

К кому обращаться с жалобами на нарушение тишины?

Нарушение тишины и покоя граждан в дневное время - это нарушение санитарных норм, соблюдение которых контролируют санитарно- эпидемиологические органы – Роспотребнадзор.

В их ведении имеются и специальные приборы по фиксации уровня шума для выявления факта нарушения. Соответственно, если соседи ведут шумный образ жизни в дневное время, то с заявлением необходимо обратиться именно в отделение Роспотребнадзора, чьи сотрудники вправе составить протокол об административном правонарушении.

Шум в ночное время, принято относить к посягательству уже на общественный порядок и спокойствие, охраняемое административным законом.

В таком случае соседи вправе вызывать сотрудников полиции, которые составят протокол о правонарушении. В данной ситуации фиксация уровня шума специальными устройствами не предусмотрена.

Уважаемые граждане! Вы можете обратиться к сотрудникам ОМВД России по г.о. Дубна по телефонам: