ТЕНЗОР получил крупный контракт

Приборный завод «ТЕНЗОР» (г. Дубна Московской области) получил крупный заказ на поставку оборудования для атомной электростанции в Бангладеш.

В результате конкурсных процедур закупочная комиссия Государственной корпорации «Росатом» предоставила акционерному обществу «ТЕНЗОР» право на заключение договора по изготовлению систем контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ) и местных пультов управления общестанционного оборудования (МПУ ОС) для первого и второго энергоблоков АЭС «Руппур».

Это стало возможным после успешно пройденного аудита РАСУ – АО «Русатом Автоматизированные системы управления» – на соответствие продукции предприятия требованиям МАГАТЭ и международным стандартам в области использования атомной энергии.

Согласно контракта зарубежному партнеру будут направлены большие партии высокотехнологичной аппаратуры, разработанной и произведенной на заводе в подмосковном наукограде Дубна: программно-технических средств, приемно-контрольных приборов, групповых контроллеров, извещателей/ оповещателей, модулей контроля и блоков оповещения.

– Мы рады принимать участие в реализации такого масштабного и ответственного международного проекта, как строительство первой атомной электростанции в Бангладеш. Все службы и производственные линии приборного завода готовы к выполнению этого задания. Итоговые показатели проведенного внешнего аудита (98 из 100 баллов) подтверждают не только отличную квалификацию наших специалистов, но и результативность действующей на заводе системы менеджмента качества, – отметил генеральный директор АО «ТЕНЗОР» Виктор Голубев.

Цена контракта – более 28,8 млн долларов. Этот заказ позволяет загрузить предприятие на полтора года непрерывной работы.

Напомним, что межправительственное соглашение о строительстве АЭС «Руппур» Российская Федерация и Народная Республика Бангладеш заключили в 2011 году. Первый камень на стройплощадке был заложен осенью 2013 года. В настоящее время осуществляется строительство энергоблоков №1 и №2.