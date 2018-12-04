Телеканал «Дубна» теперь на 22 кнопке!

«Тургенев. Сегодня!» – это спектакль-посвящение Ивану Сергеевичу Тургеневу в честь его 200-летнего юбилея. Спектакль состоит из нескольких частей. Основная – это ключевые эпизоды из жизни Тургенева, повлиявшие на его творчество и произведения. Спектакль основан на воспоминаниях, письмах и документах самого писателя, его семьи, друзей, коллег и современников.