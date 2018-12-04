Телеканал «Дубна» теперь на 22 кнопке!

В ноябре вещательным партнером телеканала «Дубна» стал «Мир 24», в кабельной сети операторов канал расположен на 22 позиции. Региональные вставки с городскими передачами выходят в утреннее и вечернее время.
Эфир:
- В понедельник, вторник, четверг и пятницу – с 7.30 до 8.00 и с 19.30 до 20.00 смотрите программы в студии на актуальные темы.
- Прямые эфиры выходят по средам с 19.30 до 20.30, принимаются звонки в студию по телефону: +7 496 212 63 43
- По пятницам в вечернем выпуске смотрите новости недели, повтор новостей – в субботу с 12.00 до 12.30.
Чтобы городской канал появился, выполните, пожалуйста, автонастройку каналов на своих телевизорах. Если она не помогла, обратитесь к оператору своего кабельного телевидения.
Телефоны технической поддержки:
+7 (496) 217 08 80 (Телесеть)
+7 (496) 215 01 01 (ТЕЛЕКОМ МПК)