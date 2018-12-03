Сводка ДТП с 26 ноября по 2 декабря 2018 года

За данный период времени на обслуживаемой территории ОГИБДД ОМВД России по городскому округу Дубна зарегистрировано 9 дорожно транспортных происшествий. Осторожно: гололёд!
В городском округе ДУБНА с 26 по 2 декабря 2018 года выявлено 262 нарушения ПДД, из них:
- Водителей, допустивших выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, когда это запрещено ПДД – 2
- Водителей, допустивших нарушений правил перевозки детей без удерживающего устройства – 4
- Водителей, не предоставивших преимущество пешеходам на пешеходном переходе – 8
- Нарушение ПДД пешеходами – 17
- Управление т/с в состоянии алкогольного опьянения – 0
Осторожно: гололёд!
Столбик термометра опускается ниже нулевой отметки, начинаются осадки в виде мокрого снега, и дороги покрываются ледяной коркой. Как вести себя во время гололёда на дорогах?
Внимание, водители, следует помнить, что:
- на скользкой дороге не стоит предпринимать рисковых выездов – вы видите приближающуюся машину, рассчитываете, что успеете проскочить, но сразу вам с места не взять, а когда машина совершит, наконец, рывок, другой автомобиль в этот момент как раз окажется в опасной близости;
- если вы попали на обледенелый участок, то тормозить и сбрасывать резко газ нельзя – может занести;
- не надейтесь на шипы, при остановке машины от них проку немного.
Внимание, пешеходы!
- передвигаться по краю проезжей части, по обочине, навстречу движущемуся транспорту, а если есть тротуар, то по нему – это самое безопасное место передвижения пешеходов;
- проезжую часть переходить только в определенных для этого местах, и только на зеленый сигнал светофора;
- пропускать приближающийся автомобиль, так как на обледенелом участке вы можете поскользнуться и упасть, а автомобиль при гололёде очень трудно остановить и тогда трагедии не избежать.