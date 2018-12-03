Сводка ДТП с 26 ноября по 2 декабря 2018 года

В городском округе ДУБНА с 26 по 2 декабря 2018 года выявлено 262 нарушения ПДД, из них:

Водителей, допустивших выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, когда это запрещено ПДД – 2

Водителей, допустивших нарушений правил перевозки детей без удерживающего устройства – 4

Водителей, не предоставивших преимущество пешеходам на пешеходном переходе – 8

Нарушение ПДД пешеходами – 17

Управление т/с в состоянии алкогольного опьянения – 0

Осторожно: гололёд!

Столбик термометра опускается ниже нулевой отметки, начинаются осадки в виде мокрого снега, и дороги покрываются ледяной коркой. Как вести себя во время гололёда на дорогах?

Внимание, водители, следует помнить, что:

на скользкой дороге не стоит предпринимать рисковых выездов – вы видите приближающуюся машину, рассчитываете, что успеете проскочить, но сразу вам с места не взять, а когда машина совершит, наконец, рывок, другой автомобиль в этот момент как раз окажется в опасной близости;

если вы попали на обледенелый участок, то тормозить и сбрасывать резко газ нельзя – может занести;

не надейтесь на шипы, при остановке машины от них проку немного.

Внимание, пешеходы!