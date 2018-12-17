Сводка ДТП с 10 по 16 декабря 2018 года

За данный период времени на обслуживаемой территории ОГИБДД ОМВД России по городскому округу Дубна зарегистрировано 12 дорожно транспортных происшествий.

Основными причинами ДТП являются:

Наезд на препятствие - 2

Не соблюдение дистанции – 1

Не уступают дорогу друг другу –4

В городском округе ДУБНА с 10 по 16 декабря 2018 года выявлено 239 нарушений ПДД, из них:

Водителей, допустивших выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, когда это запрещено ПДД – 0

Водителей, допустивших нарушений правил перевозки детей без удерживающего устройства – 3

Водителей, не предоставивших преимущество пешеходам на пешеходном переходе – 8

Нарушение ПДД пешеходами – 24

Управление т/с в состоянии алкогольного опьянения – 0

Осторожно: гололёд

Столбик термометра опускается ниже нулевой отметки, начинаются осадки в виде мокрого снега, и дороги покрываются ледяной коркой. Как вести себя во время гололёда на дорогах?

Внимание, водители, следует помнить, что:

на скользкой дороге не стоит предпринимать рисковых выездов – вы видите приближающуюся машину, рассчитываете, что успеете проскочить, но сразу вам с места не взять, а когда машина совершит, наконец, рывок, другой автомобиль в этот момент как раз окажется в опасной близости;

если вы попали на обледенелый участок, то тормозить и сбрасывать резко газ нельзя – может занести;

не надейтесь на шипы, при остановке машины от них проку немного.

Внимание пешеходы: