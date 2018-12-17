Сводка ДТП с 10 по 16 декабря 2018 года

Положительное влияние понижения температуры, гололеда и короткого светового дня: водители опасаются лезть на встречку и градусить за рулем. Зато пешеходы на этом позитивном фоне обнаглели - вот холодно им пройти 100 метров до перехода, так и бегут под колеса, да еще в темное время и без светоотражающих элементов.
За данный период времени на обслуживаемой территории ОГИБДД ОМВД России по городскому округу Дубна зарегистрировано 12 дорожно транспортных происшествий.
Основными причинами ДТП являются:
- Наезд на препятствие - 2
- Не соблюдение дистанции – 1
- Не уступают дорогу друг другу –4
В городском округе ДУБНА с 10 по 16 декабря 2018 года выявлено 239 нарушений ПДД, из них:
- Водителей, допустивших выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, когда это запрещено ПДД – 0
- Водителей, допустивших нарушений правил перевозки детей без удерживающего устройства – 3
- Водителей, не предоставивших преимущество пешеходам на пешеходном переходе – 8
- Нарушение ПДД пешеходами – 24
- Управление т/с в состоянии алкогольного опьянения – 0
Осторожно: гололёд
Столбик термометра опускается ниже нулевой отметки, начинаются осадки в виде мокрого снега, и дороги покрываются ледяной коркой. Как вести себя во время гололёда на дорогах?
Внимание, водители, следует помнить, что:
- на скользкой дороге не стоит предпринимать рисковых выездов – вы видите приближающуюся машину, рассчитываете, что успеете проскочить, но сразу вам с места не взять, а когда машина совершит, наконец, рывок, другой автомобиль в этот момент как раз окажется в опасной близости;
- если вы попали на обледенелый участок, то тормозить и сбрасывать резко газ нельзя – может занести;
- не надейтесь на шипы, при остановке машины от них проку немного.
Внимание пешеходы:
- передвигаться по краю проезжей части, по обочине, навстречу движущемуся транспорту, а если есть тротуар, то по нему – это самое безопасное место передвижения пешеходов;
- проезжую часть переходить только в определенных для этого местах, и только на зеленый сигнал светофора
- пропускать приближающийся автомобиль, так как на обледенелом участке вы можете поскользнуться и упасть, а автомобиль при гололёде очень трудно остановить и тогда трагедии не избежать.