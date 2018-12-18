Свет веры и добра

Зимним вечером даже звёзды и заснеженные деревья притихли в ожидании святого праздника Рождества Христова. Нам, людям, тем более надо хранить в сердце память об этом дне, достойно встретить и принять в души сошедшего на Землю Спасителя.

Беседа «Свет Рождества» помогла выявить и лучше понять суть предстоящего праздника. В библиотеку послушать и поговорить о Рождестве пришли, как прихожане храма, так и люди пока не часто бывающие в нём. Не все из дубненцев в силу разных причин бывают регулярно на церковных службах и слушают проповеди в храме Божьем.

Тем не менее, согласно социологическим опросам, очень многие россияне считают Рождество Христово праздником и отмечают его, если не в церковном приходе, то в семейном кругу точно. А много ли мы знаем о Рождестве? Насколько правильны наши представления об этом важнейшем событии в истории человечества и о его праздничных традициях?

В представлении человека XXI века с подачи СМИ и вездесущей рекламы Рождество часто превращается в большую ярмарку человеческого тщеславия и повод к разгульному веселью. Но правильно ли это? Этого ли ждёт от нас Господь? Какой подарок мы Ему приготовим?

Отец Александр напомнил о скромных условиях, в которых появился на свет, рос и воспитывался будущий Спаситель – названый сын плотника с неприметной внешностью, помогавший Иосифу в его ремесле, Младенец, чьей первой колыбелью служили ясли в хлеву.

Для Христа гораздо важнее самых дорогих и пышных материальных подарков и застолий, важнее предпраздничной суеты и помпезных торжеств, гуляний, как мы подготовим свои души к встрече с ним. Эту мысль донёс до слушателей православный батюшка. Его поддержали истинно верующие, т.е. все, кто собрался в зале.

Следование заповедям добра, милосердия, щедрости, скромности – вот лучший подарок, которым христианин может порадовать не только Богомладенца Иисуса, но и своих ближних, дальних собратьев. «Так как вы сделали это одному из сих, то сделали Мне» - говорит Господь в Новом Завете (Мф. 25:40)

В этот вечер звучало много прекрасных стихов о Рождестве, взятые из реальной жизни, нравоучительные, но рассказанные с юмором и занимательно истории из православного художественного сборника «Богатство мудрости». Доброта, скрытая под напускной суровостью и неприступностью, похожа на колючий плод каштана во внешней оболочке. Вот так свет веры и добра, почерпнутый из литературы, из реальных жизненных ситуаций готовит нас принять в души свет Рождества, приход в мир Спасителя.

Кроме того, в память о встрече о. Александр, по примеру св. Николая-чудотворца Мирликийского, чья память празднуется также скоро, 19 декабря, каждому из присутствовавших сделал небольшой подарок. Мы тепло поблагодарили батюшку за такую душевную беседу и внимание. Постараемся сохранить надолго возвышенный, светлый душевный настрой и помнить об истинной сути праздника Рождества. Интерес к духовной теме жив среди дубненцев. Мы надеемся на дальнейшее сотрудничество с духовенством храма Смоленской иконы Божией Матери и Дубненско-Талдомского благочиния.