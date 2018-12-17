Резиденты ОЭЗ «Дубна» приняли участие во встрече главы наукограда с бизнесом

Встреча состоялась во Дворце культуры «Октябрь». На вопросы предпринимателей отвечали также заместитель генерального директора АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» по инвестициям и инновациям Петр Пермяков, президент Торгово-промышленной палаты города Владимир Бобров, заместители главы городского округа.

Во встрече приняли участие руководители порядка десяти компаний-резидентов ОЭЗ «Дубна». Все они отмечают реальную пользу подобных собраний, проводимых в форме диалога.

«Здесь можно уточнить проблемные вопросы, определить пути решения задач, ознакомиться с алгоритмом взаимодействия с городской властью», - сказал генеральный директор ООО «Фабрика ультразвукового оборудования ПСБ-Галс» Сергей Патрушев.

Петр Пермяков заявил, что на таких встречах представители компаний-резидентов получают из первых уст самую актуальную информацию о событиях в городе, на территории которого расположена особая экономическая зона: «Не менее важно присутствие здесь потенциальных резидентов, которые не только узнают первичную информацию об особой экономической зоне, но и, возможно, примут решение присоединиться к нашему сообществу». В своем выступлении заместитель генерального директора АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» отметил ведущую позицию подмосковной территории по инвестиционной привлекательности среди технико-внедренческих ОЭЗ России, а также победу в трех номинациях мирового рейтинга по версии журнала fDi magazine. Подводя итоги уходящего года, Петр Пермяков озвучил несколько основных показателей. Например, сейчас ОЭЗ «Дубна» насчитывает более 150 резидентов. Как особый успех было отмечено, что в 2018 году при плане привлечения 12 резидентов в ОЭЗ пришли еще 25 высокотехнологичных компаний.

Глава городского округа Максим Данилов отметил высокие темпы развития ОЭЗ «Дубна» в уходящем году. «Существенные положительные результаты, которых достигла эта бизнес-площадка, ценны для Дубны, поскольку на ее предприятиях работают дубненцы, а компании активно участвуют в городских социальных проектах», - заявил он. Ситуацию в городском бизнес-сообществе Максим Данилов также оценил, как благоприятную. На сегодняшний день в наукограде зарегистрированы 3710 субъектов малого и среднего предпринимательства. За 2018 год прирост составил 606 компаний, что значительно выше показателей прошлого года. Максим Данилов рассказал собравшимся об основных городских событиях, переменах, которые предстоят Дубне в наступающем году. Речь шла об участии в областных программах разных направлений деятельности – проектах «Умный город», «Светлый город», работе по благоустройству набережных, парка семейного отдыха, а также о планах - изменениях в рамках реализуемой в масштабах страны реформы раздельного сбора отходов и разработке Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, которая будет действовать до 2035 года.

Следующей площадкой для проведения встречи с главой города станет ОЭЗ «Дубна», где планируется собрать не только руководителей градообразующих предприятий, предпринимателей Дубны и руководителей компаний-резидентов ОЭЗ, но и представителей финансового сообщества, потенциальных инвесторов из других городов и регионов.