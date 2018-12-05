Продукцию резидента ОЭЗ «Дубна» изучают участники Российской недели здравоохранения

На организованной в рамках форума выставке медицинских изделий и оборудования компания демонстрирует высокотехнологичную продукцию собственного производства под торговой маркой CADUCEUS.

Международный научно-практический форум «Российская неделя здравоохранения» - масштабное конгрессно-выставочное мероприятие страны в сфере охраны здоровья. Оно имеет большое значение в экспертном сообществе, в том числе, на государственном уровне. Уже в 28-й раз на ежегодном форуме организуется международная выставка «Медицинская техника, изделия медицинского назначения и расходные материалы», которая знакомит посетителей с достижениями мировой медицины и по традиции определяет самые актуальные тенденции и перспективы развития отечественного здравоохранения. Резидент ОЭЗ «Дубна» компания «ВестМедГрупп» презентует аудитории – а это ведущие производители медицинской техники и оборудования, представители медицинского сообщества различных стран, власти и бизнеса, - продукцию собственного производства под торговой маркой CADUCEUS.

В этом году в экспозиции «ВестМедГрупп» представлены образцы современного высокотехнологичного оборудования, которое сегодня активно применяется при оснащении отечественных поликлиник, больниц и медицинских центров. Это настенные и потолочные консоли, устройства контрольно-запорные для медицинских газов, устройства регистрации давления медицинских газов в системе медицинского газоснабжения, функциональные кровати. Эта и другая медицинская техника, оборудование резидента ОЭЗ «Дубна» по надежности эксплуатации, безопасности и техническим характеристикам не уступает импортным аналогам и дешевле зарубежных. Так, например, привлекает внимание посетителей выставки четырехсекционная кровать с электроприводом, которая предназначена для нетранспортабельных лежачих больных.

- Наша компания – постоянный участник медицинских форумов и выставок, на которых мы презентуем высокотехнологичное оборудование для лечебных учреждений, - говорит генеральный директор ООО «ВестМедГрупп» Александр Шондин. – В этом году, помимо медтехники ведущих европейских производителей, официальным дистрибьютором которой является компания, мы представили медицинское оборудование собственного производства. Очень надеемся, что его качество, а во многих – инновационные решения, оценят специалисты, профессионалы данной сферы деятельности. Это важно для того, чтобы завязать новые контакты для дальнейшего сбыта востребованной медтехники. И, конечно, к стенду нашей компании повышенное внимание, как к продукции резидента особой экономической зоны. Бренд ОЭЗ «Дубна» является еще одним гарантом ее высокого качества.

На выставке специалисты компании «ВестМедГрупп» не только подробно рассказывают ее посетителям о продукции, но и консультируют участников Российской недели здравоохранения по всем интересующим их вопросам. Экспозиция продолжит свою работу в «Экспоцентре» до 7 декабря.