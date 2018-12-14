Приоритетные задачи – на депутатском контроле

Депутаты городского округа Дубна ведут ежедневную планомерную работу по всем основным направлениям жизнедеятельности наукограда. На особом контроле у Совета депутатов широко обсуждаемые, резонансные вопросы, которые волнуют горожан.

Так, в середине декабря состоялось несколько мероприятий по подготовке концепции комплексного благоустройства набережной реки Волги в правобережной части Дубны. Представители депутатского корпуса стали участниками двух экспертных круглых столов, где свои предложения в будущий проект реконструкции вносили руководители городских предприятий, резиденты Особой экономической зоны «Дубна», Общественной палаты, молодежных, спортивных, творческих сообществ. А также вместе с жителям наукограда побывали на проектном семинаре в Доме ученых: разработчики концепции презентовали предварительные схемы зонирования набережной, ответили на вопросы и выслушали пожелания с обещанием учесть их при создании проекта.

Совет депутатов направил письмо главе городского округа Максиму Данилову с просьбой рассказать о ситуации со сжиганием отходов на территории Дубны. В конце октября по жалобам горожан на удушливый запах (обращение подписали 1715 человек) межведомственная комиссия посетила предприятия, осуществляющие подобную деятельность, и выяснила, что на той же территории в Левобережье еще одна компания собирается сжигать промышленные отходы в объеме до 40.000 тонн в год. Депутаты хотели бы ознакомиться с результатами проверок, инициированных главой, и выяснить дальнейшие перспективы.

Требует решения и давняя проблема с подъездом к Сергиево-Демидовскому муниципальному кладбищу Дубны, которое находится на территории соседней Тверской области. Депутаты считают необходимым передать участок автодороги до кладбища в пользование городского округа, с тем чтобы поддерживать его в надлежащем состоянии и обеспечить для дубненцев льготный проезд в общественном транспорте. Отсутствие информации о кадастровом учете не должно становиться непреодолимым препятствием.

Совет депутатов направил письмо Максиму Данилову с предложением в кратчайшие сроки составить и утвердить с руководством Кимрского района дорожную карту по передаче этого участка автодороги в пользование городского округа Дубна, а также организовать маршрут движения транспорта до кладбища с сохранением льгот при оплате проезда.

Продолжается активная работа постоянных депутатских комиссий. Прежде всего по части бюджетных корректировок на 2018 год и уточнения доходных и расходных статей нового финансового документа – муниципального бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

Депутаты планируют снижение налогового бремени для многодетных и малообеспеченных семей Дубны по налогу на имущество физических лиц. Готовятся к утверждению Положение об Управлении народного образования Администрации городского округа Дубна в новой редакции и состав Молодежного парламента при Совете депутатов. С учетом приоритетных задач формируется список поручений Контрольно-счетной палате о проведении экспертно-аналитических и/или контрольных мероприятий в 2019 году.

Эти и другие вопросы войдут в повестку дня очередного заседания Совета депутатов, назначенного на 20 декабря.

Совет депутатов городского округа Дубна