По законам снежной доброты

12 декабря гости «Читай-полянки» и библиотекарь Виктория Борисовна Закинян решили узнать, какой жизнью живёт снег, вернее снега. О волшебстве зимы и снежных законах рассказывает сказка Татьяны Макаровой «Снег отправляется в город». Писательница, имевшая доброе сердце и романтическое воображение, создала эту волшебную и слегка грустную и в то же время полную веры и надежд сказку.

Оказывается, снега живут весьма насыщенной жизнью. Они такие же разные по характеру, как люди, такие же любопытные и любят путешествовать. Отправился однажды чистый, наивный лесной снег в город посмотреть, как люди живут, новости для друзей, лесных деревьев и зверей узнать. Много нового он увидел, а заодно и добрых дел сделал. Этим он удивил своего нового знакомого, городского снега, и научил его законам куда более важным – законам добра.

Снега успели подружиться с цирковым пуделем, подивиться растениям в оранжерее, помочь соединиться влюблённым, порадовать маленькую девочку, проболевшую почти всю зиму и лишь под конец выбежавшую во двор поиграть с белыми пушистыми хлопьями. Писательница и художник сделали снега такими очеловеченными, живыми, что ребята не удивились и сразу узнали их на картинках в книжке. Добродушное ворчание, искреннее удивление персонажей удалось с артистизмом передать Екатерине Валерьевне Фирсовой, читавшей сказку. Игра друзей-снегов в прятки со снегоуборщиком, мягкий юмор автора вызывали улыбки и смех детей и даже взрослых.

А как они радовались, что лес не останется без снега. Ведь городской снег понял, как это важно: иметь друзей и помогать им, и согласился заменить своего лесного друга на его ответственном посту. Как важен снег для природы, дети тоже узнали из этой книжки.

В природе всё мудро устроено. Поэтому грусти нет места. С приходом зимы снег обязательно снова выпадет. И он снова расскажет нам много интересных, увлекательных и трогательных историй.

Подробнее о забавных и поучительных приключениях, о законах снегов и природы, как они сочетаются с законами человеческой доброты и душевного тепла, можно прочесть самому, в книге Татьяны Макаровой «Снег отправляется в город». Эта, красочно проиллюстрированная сказка, будет близка и понятна и малышам, и тем, кто сохранил в душе чистый взгляд ребёнка на мир.

После чтения пришла пора поделок. Ёлочки из палочек и цветной бумаги, сделанные юными мастерами, порадовали всех собравшихся. Несомненно, они принесут ощущение праздника и красоту в дома ребят.

Зимнюю, волшебную тему продолжил мультфильм по японской сказке «Земляника под снегом», очень напомнивший детям и взрослым сказку С.Я. Маршака «Двенадцать месяцев».

Наступает время новогодних и рождественских праздников и чудес. Впереди у детей не только каникулы и много свободного времени, но и хорошая возможность прочесть хорошие, добрые книжки. Встретим Новый год увлекательно и с пользой. «Читай-полянка» ждёт своих друзей, бывалых и новых, в среду, 19 декабря, в 17.00.