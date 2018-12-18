Пиротехникам!

Список площадок, на территории которых разрешено использование пиротехнических изделий. Правила покупки и обращения.
Уважаемые жители и гости города! Обращаем ваше внимание, что для использования пиротехники на территории города выделено 4 площадки:
- Вертолётная площадка в Ратмино;
- Молодёжная поляна (ИЧ возле ДК «МИР);
- Территория Парка семейного отдыха (БВ за ТЦ «Маяк»);
- Участок территории, прилегающей к ограждению Дворца спорта «Радуга» (ЛБ).
Нельзя приобретать и использовать пиротехнические изделия, если:
- отсутствует понятная вам инструкция по применению;
- на изделии не указан или истек срок годности;
- нет подтверждения сертификации изделия;
- изделие имеет дефекты.
Основные внешние признаки фальсификации пиротехнической продукции (сертификатов соответствия):
1. На изделии (потребительской упаковке) отсутствуют:
- наименование (каталожный номер);
- предупреждение об опасности и информация о размерах опасной зоны вокруг работающего изделия;
- информация о сроке годности, условия хранения и способы утилизации;
- четкая информация по применению на русском языке;
- реквизиты производителя (импортера).
2. Название (каталожный номер) или изготовитель, указанные на изделии и в сертификате соответствия, не совпадают.
3. Копия сертификата соответствия не заверена подписью и «живой» печатью органа, выдавшего сертификат, нотариуса, владельца сертификата, указанного в графе «сертификат выдан» или регионального органа Госстандарта РФ (ЦСМ).
4. В графе «Сертификат выдан на основании» не указаны протоколы испытаний и реквизиты испытательной лаборатории.
5. В графе сертификата «дополнительная информация» не указан класс опасности.
6. Код органа по сертификации знака соответствия на изделии (ЦЦ_ _) не совпадает с кодом в номере сертификата.
ОПАСНО:
- разбирать изделие;
- доверять его детям;
- подносить изделия к лицу;
- подходить к изделию ранее 2-х минут после окончания работы;
- бросать в костер;
- направлять работающее изделие на людей, животных, легковоспламеняющиеся предметы, использовать не по назначению!
Покупать пиротехнические изделия следует только в специализированных магазинах. Неосторожное или неправильное обращение с пиротехническими изделиями может привести к пожару и серьезным травмам!
В период подготовки и проведения праздничных мероприятий для организации правопорядка и общественной безопасности будут привлечены сотрудники ОМВД России по г.о. Дубна.
Просим вас быть бдительными и соблюдать общественный порядок при проведении праздничных мероприятий. Обо всех нарушениях правил торговли и использования пиротехнических изделий просьба сообщить в ОМВД России по г.о. Дубна по телефонам:
- Дежурная часть ОМВД России по г.о. Дубна: 8 (496) 214-71-19, 8 (496) 212-29-04 или 02 (112);
- Отделение по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции: 8 (496) 212-24-76
- «Телефон доверия» ГУ МВД России: 8-495-692-70-66