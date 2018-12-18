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Пиротехникам!

Социум     27     вт, 18.12.2018 - 10:45

Список площадок, на территории которых разрешено использование пиротехнических изделий. Правила покупки и обращения.

Уважаемые жители и гости города! Обращаем ваше внимание, что для использования пиротехники на территории города выделено 4 площадки:

  • Вертолётная площадка в Ратмино;
  • Молодёжная поляна (ИЧ возле ДК «МИР);
  • Территория Парка семейного отдыха (БВ за ТЦ «Маяк»);
  • Участок территории, прилегающей к ограждению Дворца спорта «Радуга» (ЛБ).

 

Нельзя приобретать и использовать пиротехнические изделия, если:

  • отсутствует понятная вам инструкция по применению; 
  • на изделии не указан или истек срок годности; 
  • нет подтверждения сертификации изделия; 
  • изделие имеет дефекты. 

 

Основные внешние признаки фальсификации пиротехнической продукции (сертификатов соответствия):

1. На изделии (потребительской упаковке) отсутствуют: 
- наименование (каталожный номер); 
- предупреждение об опасности и информация о размерах опасной зоны вокруг работающего изделия; 
- информация о сроке годности, условия хранения и способы утилизации; 
- четкая информация по применению на русском языке; 
- реквизиты производителя (импортера). 

2. Название (каталожный номер) или изготовитель, указанные на изделии и в сертификате соответствия, не совпадают. 

3. Копия сертификата соответствия не заверена подписью и «живой» печатью органа, выдавшего сертификат, нотариуса, владельца сертификата, указанного в графе «сертификат выдан» или регионального органа Госстандарта РФ (ЦСМ). 

4. В графе «Сертификат выдан на основании» не указаны протоколы испытаний и реквизиты испытательной лаборатории. 

5. В графе сертификата «дополнительная информация» не указан класс опасности. 

6. Код органа по сертификации знака соответствия на изделии (ЦЦ_ _) не совпадает с кодом в номере сертификата.

 

ОПАСНО:

  • разбирать изделие; 
  • доверять его детям; 
  • подносить изделия к лицу; 
  • подходить к изделию ранее 2-х минут после окончания работы; 
  • бросать в костер; 
  • направлять работающее изделие на людей, животных, легковоспламеняющиеся предметы, использовать не по назначению! 

 

Покупать пиротехнические изделия следует только в специализированных магазинах. Неосторожное или неправильное обращение с пиротехническими изделиями может привести к пожару и серьезным травмам! 

В период подготовки и проведения праздничных мероприятий для организации правопорядка и общественной безопасности будут привлечены сотрудники ОМВД России по г.о. Дубна.

Просим вас быть бдительными и соблюдать общественный порядок при проведении праздничных мероприятий. Обо всех нарушениях правил торговли и использования пиротехнических изделий просьба сообщить в ОМВД России по г.о. Дубна по телефонам: 

  • Дежурная часть ОМВД России по г.о. Дубна: 8 (496) 214-71-19, 8 (496) 212-29-04 или 02 (112);
  • Отделение по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции: 8 (496) 212-24-76
  • «Телефон доверия» ГУ МВД России: 8-495-692-70-66
ОМВД
121 474
Инна Михайлова, Специалист по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ ОМВД России по г.о. Дубна
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