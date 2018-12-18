Пиротехникам!

Уважаемые жители и гости города! Обращаем ваше внимание, что для использования пиротехники на территории города выделено 4 площадки:

Вертолётная площадка в Ратмино;

Молодёжная поляна (ИЧ возле ДК «МИР);

Территория Парка семейного отдыха (БВ за ТЦ «Маяк»);

Участок территории, прилегающей к ограждению Дворца спорта «Радуга» (ЛБ).

Нельзя приобретать и использовать пиротехнические изделия, если:

отсутствует понятная вам инструкция по применению;

на изделии не указан или истек срок годности;

нет подтверждения сертификации изделия;

изделие имеет дефекты.

Основные внешние признаки фальсификации пиротехнической продукции (сертификатов соответствия):

1. На изделии (потребительской упаковке) отсутствуют:

- наименование (каталожный номер);

- предупреждение об опасности и информация о размерах опасной зоны вокруг работающего изделия;

- информация о сроке годности, условия хранения и способы утилизации;

- четкая информация по применению на русском языке;

- реквизиты производителя (импортера).

2. Название (каталожный номер) или изготовитель, указанные на изделии и в сертификате соответствия, не совпадают.

3. Копия сертификата соответствия не заверена подписью и «живой» печатью органа, выдавшего сертификат, нотариуса, владельца сертификата, указанного в графе «сертификат выдан» или регионального органа Госстандарта РФ (ЦСМ).

4. В графе «Сертификат выдан на основании» не указаны протоколы испытаний и реквизиты испытательной лаборатории.

5. В графе сертификата «дополнительная информация» не указан класс опасности.

6. Код органа по сертификации знака соответствия на изделии (ЦЦ_ _) не совпадает с кодом в номере сертификата.

ОПАСНО:

разбирать изделие;

доверять его детям;

подносить изделия к лицу;

подходить к изделию ранее 2-х минут после окончания работы;

бросать в костер;

направлять работающее изделие на людей, животных, легковоспламеняющиеся предметы, использовать не по назначению!

Покупать пиротехнические изделия следует только в специализированных магазинах. Неосторожное или неправильное обращение с пиротехническими изделиями может привести к пожару и серьезным травмам!

В период подготовки и проведения праздничных мероприятий для организации правопорядка и общественной безопасности будут привлечены сотрудники ОМВД России по г.о. Дубна.

Просим вас быть бдительными и соблюдать общественный порядок при проведении праздничных мероприятий. Обо всех нарушениях правил торговли и использования пиротехнических изделий просьба сообщить в ОМВД России по г.о. Дубна по телефонам: