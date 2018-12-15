Новый год — душевный и дарящий надежду праздник. Его хочется встречать в кругу самых близких по духу людей. Таковыми стали для дубненцев музыкант и педагог Марина Чайковская, концертмейстер Алиса Ковзалова и их одарённые воспитанники — участники детского музыкального театра «Карамельки».

Вечером 11-го декабря в читальном зале Муниципальной библиотеки Левобережья состоялся концерт «Новый год в кругу друзей». Ощущение приближающихся праздников создавали украшенная ёлка, сияющие гирлянды, нарядные костюмы выступавших. Песни и стихи новогодней, рождественской, сказочной тематики, искренность, старание артистов сумели создать новогодне-рождественскую атмосферу чуда и сказки.

Уже в столь юном возрасте ребята сумели не только повеселить и развлечь зрителей, но и задуматься о высоком значении праздника Рождества, о необходимости каждому любви и веры. Наши дети умеют не только искренне радоваться и радовать других, но и сочувствовать «Лебединому горю», мечтать не о дорогих подарках, а о «братце Иванушке». С чувством и пониманием читались и пелись не только детские стихи и песни, но и «Рождество» И. Афонской, «Притча» Л. Самойловой, «С нами Бог» В. Соловьёва. Звучали и народные рождественские песни. Зрители подпевали хорошо знакомым новогодним песням из фильма «Чародеи» («Три белых коня», «Песня о снежинке»).

Труд педагогов и родителей не пропадает зря. И дело не только в том, что некоторые из детей стали участниками и даже лауреатами Всероссийского конкурса-фестиваля детского художественного творчества «Орлята России». Они растут добрыми, отзывчивыми и трудолюбивыми и культурными людьми, гражданами России.

Зрители горячо благодарили юных и взрослых участников концерта за доставленное удовольствие аплодисментами и словами, букетами цветов. Они непременно воспользуются приглашением М.В. Чайковской посетить ещё не раз концерты своих учеников, как в ДК «Октябрь», так и в библиотеке Левобережья. «Карамельки» всем пришлись по вкусу и сами получили удовольствие, необходимый артистический опыт. В отличие от конфет с таким же названием, эти артисты не растают в лучах славы и будут продолжать радовать нас своим искусством.