Новогодний прием в ОЭЗ «Дубна»

В Новогоднем приеме участвовали представители АО «ОЭЗ», руководители компаний-резидентов, многочисленные гости и партнеры особой экономической зоны. И когда распахнулись двери большого конференц-зала Конгресс-центра, все поняли, что празднику быть! Перед принимающей стороной – Управляющей компанией ОЭЗ «Дубна» стояла непростая задача создать зимнюю сказку для взрослых. И это, безусловно, удалось: украшенная елка, белоснежные шары и снежинки, изготовленные на 3D принтере, светящиеся огоньками огромные окна зала создавали неповторимую, волшебную атмосферу. А выступление дубненского симфонического оркестра окончательно настроило на праздничный лад.

Открыл Новогодний прием инициатор этого торжественного действа – генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев:

- В канун нового года мы традиционно подводим итоги. ОЭЗ «Дубна» достойно завершила 2018 год, второй раз подряд став одним из лидеров по инвестиционной привлекательности среди ОЭЗ России. Мы также оцениваем результаты 13-летнего этапа деятельности зоны, которые связаны с активным развитием ее инфраструктуры – к настоящему времени здесь построено более 200 объектов. Я хотел бы выразить признательность большому коллективу резидентов, которые реализуют уникальные проекты, способствующие эффективному развитию не только ОЭЗ, но и Подмосковья, России, поблагодарить строителей, создающих инфраструктуру ОЭЗ, специалистов Управляющей компании, которые продолжают развивать зону и делают это высокопрофессионально и, конечно, сказать слова благодарности тем, кто стоял у истоков этого уникального проекта. Только совместными усилиями можно было достичь высоких показателей сегодняшнего дня. Думаю, мы имеем все основания смотреть в будущее с надеждой и оптимизмом!

В своем выступлении Антон Афанасьев кратко рассказал о динамике развития ОЭЗ «Дубна», назвал самые значимые для коллектива события года, поблагодарил федеральные власти и губернатора Московской области Андрея Воробьева за активную поддержку зоны и города, одним из важнейших результатов которой стал долгожданный для дубненцев и резидентов мост через Волгу и, конечно, поздравил присутствующих с наступающим 2019 годом.

К поздравлениям присоединился глава города Максим Данилов, который выразил уверенность в том, что ОЭЗ «Дубна» и в дальнейшем сохранит лидерство среди российских особых экономических зон:

- Особая экономическая зона сегодня имеет большой эффект для развития отечественного бизнеса, авторитетность на рынке. А новых резидентов, специалистов, которые приезжают сюда работать, я хочу заверить, что команда администрации города, Совет депутатов будут делать все, чтобы инфраструктура, в которой они пребывают, была во всех отношениях комфортна.

В подтверждение своих слов Максим Данилов объявил новость – получено заключение о соответствии дома, который на прилегающей к ОЭЗ территории строит кооператив «Новый город», и уже в наступающем году в него смогут заселиться первые жильцы.

В уходящем 2018 году резиденты ОЭЗ перевыполняли запланированные показатели по инвестициям, рабочим местам, создавали новые передовые технологии, выводили на рынок свои инновационные продукты, участвовали в социальных проектах. На Новогоднем приеме отметили тех, кто добился наиболее заметных успехов в профессиональной и общественной деятельности. Благодарственные письма семи компаниям в различных номинациях вручил руководитель ОЭЗ «Дубна» Антон Афанасьев.

В номинации «Работодатель года» награждена компания «ПРОМТЕХ-Дубна» за активное привлечение на современное предприятие более тысячи специалистов - в основном, это дубненская молодежь.

«ИНТЕХ-Сервис» значительно опередил заявленные сроки строительства комплекса геофизического приборостроения для нефтегазовой отрасли и был назван победителем в номинации «Прорыв года». Компания стала резидентом ОЭЗ «Дубна» в апреле 2018 года, а уже в июле была забита первая свая в основание будущего комплекса, и сегодня его строительство успешно продолжается.

Лидировала в номинации «Продукт года» компания «ГЕТМОБИТ» - ее уникальное решение для «умного» офиса GM-Box получило высокую оценку экспертов на выставке в Барселоне и российских форумах, на встрече министров связи стран БРИКС, где была отмечена актуальность технологии для освоения не только отечественного, но и мирового рынка.

«Инвестором года» признан резидент «ПСК Фарма» - с начала 2018 года в проект по созданию биофармацевтического предприятия, на котором в ближайшее время планируется выпускать более 30 наименований лекарственных препаратов, было инвестировано почти 500 млн. рублей.

Сегодня в инновационно-промышленный кластер «Безопасность», созданный по инициативе компании «ДЕДАЛ», входят 12 участников, а внедрение резидентом многопрофильной автоматизированной системы в рамках проекта «Умный город» стало еще одним шагом в реализации задач, поставленных губернатором Московской области по созданию эффективных подходов в управлении. Поэтому вполне закономерно благодарственное письмо компании было вручено в номинации «Инициатива года».

В номинации «За международное сотрудничество» награждена компания «Фабрика РТТ» - за локализацию в России производства оборудования для лечения онкозаболеваний мирового лидера этого направления американской компании «Varian Medical Systems». Проект, который реализует резидент, имеет огромное социальное значение. Во II квартале 2019 года на новом предприятии планируют начать производство высокотехнологичной медицинской техники для лечения онкологических заболеваний.

Социальная ответственность отличает руководство компании «ПАСКАЛЬ МЕДИКАЛ». В 2018 году резидент выделил средства на ремонт в подшефной ОЭЗ «Дубна» гимназии №11, участвовал в профориентационной работе - на предприятии регулярно проводились экскурсии для дубненских старшеклассников. В подтверждение такой открытости и участия в благотворительных акциях, которые организует Управляющая компания ОЭЗ, - благодарственное письмо «За социальную активность».

В ответных словах много доброго было сказано в адрес коллектива Управляющей компании ОЭЗ и ее руководителя. Но, пожалуй, объединил все пожелания генеральный директор АО «ПРОМТЕХ-Дубна» Валерий Шадрин. Он подчеркнул, что имя наукограда сегодня широко известно, в том числе, благодаря инновационной продукции и уникальным технологиям резидентов особой экономической зоны и пожелал, чтобы Дубна и впредь гордо звучала и в Подмосковье, и в нашей стране, и далеко за ее пределами.

В завершение Новогоднего приема генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев вручил памятные таблички с названиями, которые теперь будут носить новые улицы на территории особой экономической зоны, и подарки победителям конкурса улиц. Отдельные слова благодарности от участников Новогоднего приема звучали в адрес тех, кто создал праздничную атмосферу, - известного дизайнера и декоратора Дарьи Ромас, ведущего вечера Михаила Короткевича, диджея Павла Милькевича, руководителя Дубненского симфонического оркестра Евгения Ставинского, сотрудников «Комбината питания №1».

Новогодний прием в ОЭЗ «Дубна» собрал около 100 человек, предоставив тем, кто душой болеет за дальнейшее эффективное развитие ОЭЗ «Дубна», возможность в неформальной обстановке пообщаться друг с другом, поделиться планами и своими желаниями, которые хотелось бы осуществить уже в году 2019-м. До его наступления осталось совсем немного времени.