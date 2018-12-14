Не расстанусь с комсомолом

2018 год ознаменован важной в истории России юбилейной датой – 100-летием комсомола. В Дубне, в Левобережье, торжества по этому поводу уже прошли в ДК «Октябрь». Открылась тематическая выставка в Музее археологии и краеведения города Дубны. Не осталась в стороне и муниципальная библиотека Левобережья. Её читальный зал осенили красные знамёна - реликвии дубненской городской комсомольской организации ещё советских лет.

6 декабря бывшие дубненские комсомольцы собрались в читальном зале Муниципальной библиотеки Левобережья на вечер под названием «Комсомол - моя судьба». Но «бывшими» их можно назвать лишь формально. В душе они остались такими же молодыми, бодрыми и активными, как во времена комсомольской юности.

Состоялся душевный, откровенный разговор о прошлом, настоящем и будущем дубненской молодёжи. Собравшиеся бывшие комсорги и рядовые комсомольцы воспоминали о дружной и бескорыстной работе на благо общества и светлого будущего потомков, о славных и добрых делах трудовой юности.

Библиотекарь Ольга Аникина напомнила кратко историю возникновения молодёжной коммунистической организации в первом в мире Советском государстве. Зрителям был показан короткий документальный фильм – размышление о комсомоле и о его значении для истории нашей страны и воспитания нескольких поколений советских молодых людей

Звучали песни: комсомольские и просто любимые русские, советские, в записи и вживую. Хор ветеранов «Сударушка» под управлением Сергея Викторовича Кучеренко напомнил слушателям много песен, с которыми в том числе и комсомольцы шли на труд и в бой, строили, влюблялись, побеждали и осваивали целину. Во времена молодости гостей перенесла фотохроника, запечатлевшая и некоторых из присутствовавших, и тех, кого по тем или иным причинам не было с нами на вечере. Люди с любовью и волнением узнавали знакомые лица, события не такого уж далёкого прошлого..

С приветственным словом выступили Валентина Петровна Кашатова – заместитель председателя дубненского отделения Московского областного фонда ветеранов комсомола, много лет возглавлявшая в руководстве Дубны отдел по работе с молодёжью. Зал внимательно слушал выступление Анатолия Владимировича Ломтева, в прошлом секретаря комитета ВЛКСМ МКБ «Радуга». Торжественной кульминацией вечера стало вручение наград заслуженным ветеранам дубненского комсомола, людям, потрудившимся во славу комсомола и для родной страны.

Комсомольцы 1960-х: В. В. Ляпунов, В. А. Рыков, В. А. Головко, В. А. Ларионов, А. В. Куманьков и др. – вспоминали, как по модной тогда методике изучали во сне английский язык, сажали на субботниках деревья в парке, организовывали воднолыжную секцию и секцию фигурного катания, туристические слёты и походы школьников. Эффективность конструкторской, рационализаторской работы КБ, налаживание быта молодых специалистов и их семей – тоже было важной составляющей деятельности комсомольской организации. Но самое главное и дорогое, что оставил комсомол в сердцах и в памяти людей, это ощущение братства, единения во имя общего нужного дела, причастности к большой истории. Комсомол сыграл решающую роль в жизни страны и каждого из её юных граждан, в достижениях и победах СССР.

Ещё лет 25 назад аббревиатура ВЛКСМ была понятна каждому жителю бывшего СССР и не нуждалась в расшифровке. Сегодня её приходится пояснять нынешнему молодому поколению. Поэтому говорить и помнить о комсомоле и славных делах комсомольцев особенно нужно сейчас.

Молодёжь XXI в. также нуждается в высоких идеалах, в наставничестве. Заманчивые слоганы эпохи потребления и культа золотого тельца не дают ответа об истинном смысле жизни. Дело не в коммунистической идеологии. Счастье и будущее любого общества и любого человека, как существа социального, невозможны без ценностей справедливых и необходимых всегда: трудолюбия, честности, товарищества, заботы об окружающих, умения отстаивать правду и любить Родину.

Первый секретарь дубненского отделения КПРФ Семячко Сергей Владимирович рассказал о возрождении комсомольской организации в Дубне 2018 года. Молодёжь ищет себя, интересуется прошлым родной страны, а значит это поколение ещё не потеряно.

Вечер прошёл без лишнего пафоса, в непринуждённой, дружеской атмосфере и завершился на оптимистической ноте.

Невозможно спрятаться в собственную «скорлупу» от политики, от потребностей и запросов общества. Это касается и страны, и отдельных граждан, и библиотек, культуры, литературы. Наша страна и наш город имеют бесценный опыт общественной молодежной жизни, молодёжной культуры, воспитания и работы с молодёжью. И мы прилагаем со своей стороны усилия, чтобы он не пропал даром, не канул в лету. На сайте библиотеки Левобережья размещены краеведческие материалы – воспоминания дубненских комсомольцев. Теперь слово за молодёжью и её нынешними педагогами-наставниками- переосмыслить опыт прошлого и взять лучшее из него в век XXI-й.