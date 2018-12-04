Они всегда рады узнавать что-то новое, познакомиться с новыми людьми. Дружеское общение, интересная информация об окружающем мире – это то, чего им часто так не хватает. Встреча состоялась в рамках проекта «Все краски жизни».

Наши гости стали участниками программы «Милая, любимая, самая красивая», посвящённой мамам. Ребята из школы «Возможность», как никто понимают и ценят заботу и поддержку самого родного и близкого человека на Земле – мамы. С учётом возможностей наших слушателей заведующая детским отделом Виктория Борисовна Закинян адаптировала программу беседы и презентации для восприятия особенными детьми. Была несколько сокращена познавательная часть – презентация репродукций картин, добавлены игры, конкурсы.

Дети вспомнили о празднике 8 Марта и узнали о Дне матери, отмечающемся в России в четвёртое воскресенье ноября. Но говорить о маме и материнской любви, восхищаться и признаваться мамам в любви можно и нужно в любой день. Эта тема неиссякаема, как неиссякаема сама материнская любовь.

Во все времена, во всех частях Земли художники, поэты славили женщину-мать: ласковую, заботливую, самоотверженную, трудолюбивую и терпеливую, счастливую и гордую своей важнейшей миссией – материнством.

Ребятам были показаны картины самых разных художников из разных стран, где изображены мамы с детьми. Целая галерея женских и детских образов: от иконы Богородицы, Мадонны Рафаэля, японской гравюры до картин Б. Кустодиева, В. Маковского, Л. Пастернака, К. Петрова-Водкина…. Было обращено внимание детей на отдельные детали некоторых картин, которые лучше помогают понять эмоциональное состояние героинь.

Были прочитаны прекрасные, трогательные стихи о мамах и юмористический рассказ В. Голявкина «Как я помогал маме мыть пол». Выяснилось, что ребята тоже очень любят своих мам и всегда стараются их радовать, помогать. Все вместе вспомнили мудрые и добрые пословицы о матерях.

Беседа чередовалась с увлекательными конкурсами. Дети с удовольствием в них участвовали, пробовали себя в разных ролях. Сначала «маму» наряжали на работу, выбирая подходящие аксессуары. Все дети, конечно, видят своих мам самыми красивыми. Затем «мама» с завязанными глазами приводила в порядок своего «ребёнка». Гости вспомнили названия детёнышей разных животных. Даже самый сложный конкурс не вызвал больших затруднений. Юные «кулинары» собрали в корзинку все ингредиенты необходимые для борща, угадали рецепты предложенных блюд.

В завершение встречи посмотрели мультфильм «Северная сказка». Он оказался не только красочным, но и поучительным. Ребята поняли, как нелегка доля матери и почему мам нужно беречь и слушаться. Они обещали не забывать благодарить мам за их ежедневный бескорыстный труд, говорить своим мамам добрые, ласковые слова.

Интересная встреча, посвящённая мамам, укрепила наше дружеское общение с учениками и педагогами школы «Возможность». Дети получили не только новые знания, заряд хорошего настроения, но и стимул для духовного, эстетического развития.