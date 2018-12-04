Мастер на все лапы

Имя австрийской писательницы Кристине Нёстлингер хорошо известно не только детям, но и взрослым в разных странах мира. Её активные, жизнерадостные герои, заговорив на разных языках, принесли писательнице заслуженные награды и премии.

28 ноября на «Читай-полянке» детского отдела Муниципальной библиотеки Левобережья состоялось знакомство юных читателей с одной из книг К. Нёстлингер – «Пёс спешит на помощь». Приключения и путешествие незадачливого четвероногого героя, отправившегося странствовать по свету в поисках себя, увлекли юных слушателей и вызывали улыбку.

Сказочный Пёс с активной жизненной позицией, с дипломом спасателя и пожарного, познаниями астронома и садовода, оставшись на пенсии не у дел, просто не мог зарыть свои таланты в землю. Такие специалисты на каждом углу не сидят и не ждут, когда их позовут. А вдруг кому-то сейчас нужна помощь? Рюкзак, шляпа, шарф – вот и всё нехитрое хозяйство. Долго ли собираться?

И пригодился Пёс. Открыл в себе талант педагога. Но и самому четвероногому спасателю потребовалась помощь. То поясницу прихватило, то полиция преследует. Книга не только о забавных перипетиях пёсьей судьбы. Она о том, что всякому живому существу необходимы понимание и поддержка.

Послушав и посмеявшись, ребята занялись поделкой. Наступающая зима порадовала нас первым снежком. Но катать снежные шары и лепить снежных баб ещё рановато. Зато у нас есть белая и цветная бумага, ножницы и клей. Немного терпения, старания самих юных умельцев и вот уже в гости к детям пожаловал отряд бумажных снеговичков. Снеговики оказались ещё и меломанами. Ведь на головах у них были бумажные наушники. Видимо, чтобы не скучать на морозе, снеговики решили порадовать себя музыкой. А может быть, они решили учить иностранные языки, чтобы общаться с собратьями из других стран? Наши ребята – молодцы, проявили чудеса фантазии, аккуратности и прилежания. Вот так мы начинаем готовиться к Новому году.

В завершении вечера наших книголюбов порадовала ещё одна сказочная история – мультфильм «Ванюша и великан». Это история о добром инопланетном молодце, наставившем на путь исправления сказочного великана.

Вечер незаметно подошёл к концу, но не закончилась любовь детей к сказке, вера и желание творить добро и красоту. Поэтому мы не прощаемся, а говорим сказкам, книжкам: «До свидания!». Через неделю дружная компания гостей «Читай-полянки» соберётся вновь в детском отделе библиотеки Левобережья. Приходите и вы, чтобы послушать хорошую книжку. Пусть в мире будет больше красоты и гармонии, добра и согласия, а сказки старые и новые нам в этом помогут.