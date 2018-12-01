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Лицензирование как эффективный инструмент для развития бизнеса

ДеловаяДубна     5     сб, 01.12.2018 - 10:38

Семинар ориентирован на представителей деловых кругов, промышленных компаний, представителей банков, а также патентных поверенных, юристов и специалистов по лицензированию и передаче технологий.

В фокусе обсуждения:

  • особенности лицензирования интеллектуальной собственности и передачи технологий
  • истории успеха создания совместных предприятий, стартапов, предприятий, основанных на высоких технологиях
  • основные вопросы лицензирования в online-бизнесе и т.д.

 

Организатор семинара: Российское Лицензионное Общество (LES Russia)

Место проведения: МТПП (Москва, ул. Петровка, д.15, стр.1)

Регистрационный взнос:

  • 3000 руб. для членов Общества LES Russia
  • 6000 руб. для остальных участников
  • (Предоставляется 30% скидка второму и последующим представителям одной организации)

 

Срок окончания регистрации: 3 декабря 2018 г.

Секретариат семинара: Г-жа Марина Бешелева
Россия, 129090, Москва, ул. Б. Спасская, 25, стр 3, тел. (495) 937 61 16, факс (495) 937 61 04,
e-mail: BeshelevaM@gorodissky.ru 
 

Программа

  • 9.30 - 10.00 -- Регистрация
  • 10.00 - 10.15 -- Приветственное слово
  • 10.15 - 11.15 -- «Истории успеха основанных на высоких технологиях стартапов в Германии» - Д-р Хайнц Годдар, Boehmert & Boehmert, Германия, Экс-президент LES Germany и LES International, Член совета LES Germany
  • 11.15 - 11.55 -- «Стратегии коммерциализации объектов промышленной собственности (на примере успешных научных организаций и университетов Беларуси)» - Юрий Васильевич Нечепуренко, Начальник научно-инновационного отдела «Научно-исследовательский институт физико-химических проблем», Республика Беларусь
  • 11.55 - 12.35 -- «Лицензирование интеллектуальной собственности при создании совместных предприятий» - Валерий Владимирович Нарежный, к.э.н., Советник, «Городисский и Партнеры», Сергей Валерьевич Медведев, к.ю.н., Старший юрист «Городисский и Партнеры», Член LES Russia
  • 12.35 - 13.00 -- Кофе-брейк
  • 13.00 - 13.40 -- «Лицензирование в он-лайн бизнесе» - Сергей Викторович Васильев, к.ю.н., Старший юрист «Городисский и Партнеры», Член LES Russia
  • 13.40 - 14.20 -- «Лицензирование и трансфер технологий с использованием Блокчейн» - Дженнет Агамурадовна Абдураимова, руководитель юридической практики АИС «Интэлс», Член LES Russia
  • 14.20 - 15.00 -- Дискуссия

 

Оргкомитет Семинара оставляет за собой право вносить изменения/дополнения в программу семинара.

 
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Городисский и П...
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Ананд Саини, директор филиала юридической фирмы "Городисский и Партнеры"
Городисский и Партнеры
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