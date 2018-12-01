Лицензирование как эффективный инструмент для развития бизнеса

Семинар ориентирован на представителей деловых кругов, промышленных компаний, представителей банков, а также патентных поверенных, юристов и специалистов по лицензированию и передаче технологий.
В фокусе обсуждения:
- особенности лицензирования интеллектуальной собственности и передачи технологий
- истории успеха создания совместных предприятий, стартапов, предприятий, основанных на высоких технологиях
- основные вопросы лицензирования в online-бизнесе и т.д.
Организатор семинара: Российское Лицензионное Общество (LES Russia)
Место проведения: МТПП (Москва, ул. Петровка, д.15, стр.1)
Регистрационный взнос:
- 3000 руб. для членов Общества LES Russia
- 6000 руб. для остальных участников
- (Предоставляется 30% скидка второму и последующим представителям одной организации)
Срок окончания регистрации: 3 декабря 2018 г.
Секретариат семинара: Г-жа Марина Бешелева
Россия, 129090, Москва, ул. Б. Спасская, 25, стр 3, тел. (495) 937 61 16, факс (495) 937 61 04,
e-mail: BeshelevaM@gorodissky.ru
Программа
- 9.30 - 10.00 -- Регистрация
- 10.00 - 10.15 -- Приветственное слово
- 10.15 - 11.15 -- «Истории успеха основанных на высоких технологиях стартапов в Германии» - Д-р Хайнц Годдар, Boehmert & Boehmert, Германия, Экс-президент LES Germany и LES International, Член совета LES Germany
- 11.15 - 11.55 -- «Стратегии коммерциализации объектов промышленной собственности (на примере успешных научных организаций и университетов Беларуси)» - Юрий Васильевич Нечепуренко, Начальник научно-инновационного отдела «Научно-исследовательский институт физико-химических проблем», Республика Беларусь
- 11.55 - 12.35 -- «Лицензирование интеллектуальной собственности при создании совместных предприятий» - Валерий Владимирович Нарежный, к.э.н., Советник, «Городисский и Партнеры», Сергей Валерьевич Медведев, к.ю.н., Старший юрист «Городисский и Партнеры», Член LES Russia
- 12.35 - 13.00 -- Кофе-брейк
- 13.00 - 13.40 -- «Лицензирование в он-лайн бизнесе» - Сергей Викторович Васильев, к.ю.н., Старший юрист «Городисский и Партнеры», Член LES Russia
- 13.40 - 14.20 -- «Лицензирование и трансфер технологий с использованием Блокчейн» - Дженнет Агамурадовна Абдураимова, руководитель юридической практики АИС «Интэлс», Член LES Russia
- 14.20 - 15.00 -- Дискуссия
Оргкомитет Семинара оставляет за собой право вносить изменения/дополнения в программу семинара.