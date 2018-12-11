Как противостоять коррупции

Граждане за совершение коррупционных правонарушений несут уголовную, административную, гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

КАК ПОСТУПИТЬ В СЛУЧАЕ ВЫМОГАТЕЛЬСТВА ИЛИ ПРОВОКАЦИИ ВЗЯТКИ (ПОДКУПА)?

Внимательно выслушать и точно запомнить поставленные Вам условия (размеры сумм, наименования товаров и характер услуг, сроки и способы передачи взятки, форы коммерческого подкупа, последовательность решения вопросов и т.д.).

Следует вести себя крайне осторожно, вежливо, без заискивания, не допуская опрометчивых высказываний, которые могли бы трактоваться либо как готовность, либо как категорический отказ дать взятку или совершить коммерческий подкуп.

Постарайтесь перенести вопрос о времени и месте передачи взятки до следующей встречи, предложить для этой встречи хорошо знакомое Вам место. Но не переусердствуйте в своем настаивании.

Поинтересуйтесь о гарантиях решения Вашего вопроса в случае вашего согласия дать взятку или совершить коммерческий подкуп

Не берите инициативу в разговоре на себя, больше слушайте, позволяйте взяткополучателю выговориться, сообщить Вам как можно больше информации.

ЧТО СЛЕДУЕТ ВАМ ПРЕДПРИНЯТЬ СРАЗУ ПОСЛЕ СВЕРШИВШЕГОСЯ ФАКТА ВЫМОГАТЕЛЬСТВА?

Согласно своей гражданской позиции, нравственным принципам, совести и жизненному опыту Вам предстоит принять решение. В связи с этим у Вас возникает два варианта действий:

Первый вариант: прекратить всякие контакты с вымогателем, дать понять ему о своем отказе пойти на преступление и смириться с тем, что Ваш вопрос не будет решен, а вымогатель будет и дальше безнаказанно измываться над людьми, окружать себя сообщниками и коррупционными связями.

Второй вариант: встать на путь сопротивления коррупционерам – взяточникам и вымогателям, отчетливо понимая, что победить это зло можно и нужно в каждом конкретном случае, что человек должен в любых ситуациях сохранять свое достоинство и не становиться на путь преступления.

Каждый человек свободен в выборе своего решения. Но, как свободная личность, он не может не осознавать, что зло должно быть наказано. Поэтому второй вариант в большей степени согласуется с нормами морали и права.

ВАШИ ДЕЙСТВИЯ если Вы приняли решение противостоять коррупции

О любом факте коррупции со стороны должностного лица Вы можете сообщить в ОМВД России по г.о. Дубна по телефону: