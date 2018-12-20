Фестиваль "Ратминская стрелка-2019"

Оргкомитет Международных ежегодных литературно-музыкальных встреч в Дубне “Ратминская стрелка” приглашает всех желающих принять участие в конкурсе 2019 года.

ПОЛОЖЕНИЯ КОНКУРСА

1. Участником конкурса может стать любой как профессиональный, так и непрофессиональный русскоязычный поэт или автор-исполнитель музыкально-поэтического произведения (можно на стихи другого автора) независимо от места проживания и возраста.

2. Участник конкурса должен предоставить краткую автобиографию, сообщить полный адрес своего проживания, номер телефона и номинацию конкурса, в которой предполагается его участие (всё на отдельном листе – для информационного оповещения и включения личных данных в альманах).

3. Конкурсные работы почтой присылать по адресу: 141981, Московская область, г. Дубна, ул. 9 мая, д. 3, Муниципальная библиотека семейного чтения – на конкурс «Ратминская стрелка».Тел. 8-496-21-33459, 8-496-21-30948. +7 9265983488 – Долгих Людмила Юрьевна, директор библиотеки.

Одновременно желательно вложить два пустых конверта с марками и заранее написанным адресом Вашего проживания (кому) для получения ответа с приглашением на встречи и высылки Положения следующего конкурса – в июле-августе 2020 г. Можно прислать конкурсные работы и личные данные на электронный адрес библиотеки: bibl_dubna@mail.ru

4. Номинации конкурса:

I. ПОЭЗИЯ:

Лирика

Поэзия молодых авторов (18 - 25 лет)

Детская поэзия (до 18 лет)

Юмористическая поэзия (пародии и т.п.)

II. АВТОРСКАЯ ПЕСНЯ - (заявки на конкурс отправлять по электронной почте и зарегистрироваться в день приезда – открытия встреч).

III. КОРОТКАЯ ПРОЗА - рассказы, эссе, статьи, юмор, воспоминания (кроме фантастики).

IV. ПРОИЗВЕДЕНИЯ О ДУБНЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ (поэзия и проза).

5. Объём поэтических работ от 60 до 110 стихотворных строк, объём юмористических стихотворений – до 60 строк, но не менее трёх стихотворений. Если Ваша подборка стихов превысит установленный объём, жюри рассмотрит только первые 110 строк. Для удобства рассмотрения работы следует присылать напечатанными на принтере в трёх экземплярах.

6. Работы в номинации “Авторская песня” высылать необязательно. Желательно до 1 июля 2019 г. заявить о своём участии во встречах письменно, по телефону, по эл. почте и подготовиться к выступлению. При желании можно выслать свои произведения на электронных носителях или на эл. почту библиотеки. Личная регистрация в день приезда на Встречи.

7. Первые международные ежегодные литературно-музыкальные встречи в Дубне “Ратминская стрелка” предполагается провести 03 августа 2019 г с 9-00 до 21-00.

8. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Альманахи встреч, призы, дипломы и грамоты по почте не рассылаются.

9. Срок отправки работ строго до 1 мая 2019 г. (по почтовому штемпелю или дате эл. почты). Работы присланные позже, в конкурсе не участвуют.

10. Надеемся, что Вы будете активным участником и пропагандистом Международных ежегодных литературно-музыкальных встреч в Дубне «Ратминская стрелка» в одной или нескольких номинациях.

Желаем всем участникам творческих успехов!