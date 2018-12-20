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Фестиваль "Ратминская стрелка-2019"

Социум     84     чт, 20.12.2018 - 14:21

Объявление о проведении литературных встреч “Ратминская стрелка” 

Оргкомитет Международных ежегодных литературно-музыкальных встреч в Дубне “Ратминская стрелка” приглашает всех желающих принять участие в конкурсе 2019 года.

ПОЛОЖЕНИЯ КОНКУРСА

1. Участником конкурса может стать любой как профессиональный, так и непрофессиональный русскоязычный поэт или автор-исполнитель музыкально-поэтического произведения (можно на стихи другого автора) независимо от места проживания и возраста.

2. Участник конкурса должен предоставить краткую автобиографию, сообщить полный адрес своего проживания, номер телефона и номинацию конкурса, в которой предполагается его участие (всё на отдельном листе – для информационного оповещения и включения личных данных в альманах).

3. Конкурсные работы почтой присылать по адресу: 141981, Московская область, г. Дубна, ул. 9 мая, д. 3,  Муниципальная  библиотека семейного чтения – на конкурс «Ратминская стрелка».Тел. 8-496-21-33459,  8-496-21-30948. +7 9265983488 – Долгих Людмила Юрьевна, директор библиотеки.

Одновременно желательно вложить два пустых конверта с марками и заранее написанным адресом Вашего проживания (кому) для получения ответа с приглашением на встречи и высылки Положения следующего конкурса – в июле-августе  2020 г. Можно прислать конкурсные работы и личные данные на электронный адрес  библиотеки: bibl_dubna@mail.ru

4. Номинации конкурса:

I. ПОЭЗИЯ:

  • Лирика             
  • Поэзия молодых авторов (18 - 25 лет)
  • Детская поэзия (до 18 лет)     
  • Юмористическая  поэзия (пародии и т.п.)

 

II. АВТОРСКАЯ  ПЕСНЯ - (заявки  на  конкурс отправлять  по электронной  почте и зарегистрироваться  в день приезда – открытия встреч).

III. КОРОТКАЯ  ПРОЗА  - рассказы, эссе, статьи, юмор, воспоминания (кроме фантастики).

IV. ПРОИЗВЕДЕНИЯ  О  ДУБНЕ  И  МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ (поэзия и проза).

5. Объём поэтических работ от 60 до 110 стихотворных  строк, объём юмористических стихотворений – до 60 строк, но не менее трёх стихотворений. Если Ваша подборка стихов превысит установленный объём, жюри рассмотрит только  первые 110 строк. Для удобства рассмотрения  работы следует присылать напечатанными на принтере в трёх экземплярах.

6. Работы в номинации “Авторская песня” высылать необязательно. Желательно до 1 июля 2019 г. заявить о своём участии во встречах письменно, по телефону, по эл. почте и подготовиться к выступлению. При желании можно выслать свои произведения на электронных носителях или на эл. почту библиотеки.  Личная  регистрация  в день приезда на Встречи.

7.  Первые международные ежегодные литературно-музыкальные встречи в Дубне   “Ратминская стрелка” предполагается провести  03 августа  2019 г  с 9-00 до 21-00.

8. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Альманахи встреч, призы, дипломы и грамоты по почте не рассылаются.

9. Срок отправки работ строго до 1 мая 2019 г. (по почтовому штемпелю или дате эл. почты).  Работы присланные позже,  в  конкурсе не участвуют.

10. Надеемся, что Вы будете активным участником и пропагандистом Международных ежегодных литературно-музыкальных встреч в Дубне  «Ратминская стрелка» в одной или нескольких номинациях.

 

Желаем всем участникам творческих успехов!

Оргкомитет литературно-музыкальных встреч в Дубне “Ратминская стрелка”
Сергей Гор
521 038
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