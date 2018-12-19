Дубна приняла участие в акции «Я мигрант Подмосковья»

Цель мероприятия – помочь мигрантам, проживающим и работающим в наукограде, разобраться в правовых вопросах, касающихся их пребывания на территории России.

Проект впервые стартовал в декабре прошлого года в Подольске и стал лауреатом премии губернатора Московской области «Наше Подмосковье». В этом году к акции присоединились Дубна, Пушкино, Люберцы и Мытищи. Авторы идеи помогли участникам разработать буклеты, содержащие самую необходимую информацию для иностранных граждан: правила миграционного учета, порядок обращения в Единый миграционный центр Московской области с целью получения патент для работы в регионе и правила оформления разрешения на временное проживание.

Организаторы акции в Дубне собрались в Центре национальных культур для встречи с приглашенными мигрантами. На базе ЦНК с января 2018 года работает Центр социальной адаптации и культурной интеграции трудовых мигрантов, где все желающие могут получить правовую поддержку и ответы на интересующие вопросы. Руководитель ЦНК Лилия Алексеева рассказала, что с января в Центре начнутся занятия по изучению русского языка для иностранных граждан. На сегодняшний день проблема языкового общения особенно остро стоит для детей школьного возраста.

Большую консультативную помощь присутствующим оказала Юлия Труфанова, врио начальника Отдела по вопросам миграции ОМВД России по г.о.Дубна, подробно остановившись на проблемах, которые могут возникнуть при оформлении документов.

По окончании встречи волонтеры отправились на улицы города и в торговые центры раздавать подготовленные буклеты с полезной информацией об изменениях в миграционном законодательстве заинтересованным иностранным гражданам.

Кстати, праздник учредила Генеральная Ассамблея ООН в 2000 году в связи с тем, что в последние годы число мигрантов во всем мире значительно возросло, и остро возникла необходимость принятия дальнейших мер для обеспечения соблюдения прав человека и основных свобод всех мигрантов. По оценкам экспертов, каждый тридцать пятый житель планеты является мигрантом, живущим и работающим за пределами своей страны.