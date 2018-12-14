До свиданья, осень!

Не успела красавица осень порадовать нас богатым урожаем и яркими красками поздних цветов и листвы, как уже «зима катит в глаза». Но уж очень хотелось нам оттянуть час расставания.

4 декабря в читальном зале Муниципальной библиотеки Левобережья состоялся музыкальный фольклорный вечер «Прощание с осенью». Перед дубненцами выступил детский фольклорный ансамбль «Урожай» и его младшая группа «Ладушки», руководит которым Мария Дёмина. Аккомпанировал на балалайке также педагог и музыкант Степан Щеглов.

Отрадно, что в Дубне есть ценители и любители народной песни и музыки, старающиеся сохранить и донести старинные русские песни, научить детей любить и понимать народное творчество. Игра на инструментах, изучение фольклора развивают не только эстетически, прививают нотную и музыкальную грамоту. Приобщение к культурным истокам обогащает и духовно, интеллектуально. С любви и уважения к русской песне, к своему творческому коллективу и товарищам начинается и любовь к России, к истории и культуре русского народа, своих предков.

Концерт оказался не только развлекательным, но и познавательным. Слушатели узнали немало интересного о многовековой бытовой и песенной культуре славян, цикле календарных обрядов и песен. Осень представлялась многим хмурой и неприветливой. Но это совсем не так. Ведь в деревне это было время праздников после окончания полевых работ, время богатого урожая и свадеб. Сбор урожая – это тоже нелёгкий, но приятный труд. Такие забытые слова как осенины, дожинки приятно радовали слух, хотя и навевали лёгкую грусть.

Вместе мы словно провожали жаворонков и других перелётных птиц, улетающих согласно мифологии в райские кущи. А чтобы они запомнили обратную дорогу и вернулись с весной, прозвучали заклички. Не только полезным с точки зрения сохранения чистоты жилища, но и поучительным был шуточный обряд похорон комара и соответствующая песня о неудачной его женитьбе на мухе. Совмещение уборки избы со смотринами и шуткой давало повод задуматься и о том, как самому устраивать свою личную жизнь в скором будущем.

Зрителей порадовали не только сами песни, но и красочные наряды артисток: сшитые по традиционным фасонам сарафаны, венки и ленты на головах, даже про сумочки холщовые – атрибут деревенских хозяйственных модниц, не забыли. Тщательность и внимание, с которым дети вникают в народную культуру, достойны похвал. Особенно согрели сердца слушателей самые маленькие вокалистки – «ладушки». Всех очаровал и музыкальный аккомпанемент ложек и балалаек. Не зря говорят, что в чудо-инструменте балалайке заключена душа русского народа, русской песни.

Каждую песню и самих юных певуний благодарные зрители встречали и провожали бурными аплодисментами. Пока есть на русской земле такие энтузиасты своего дела, будет жива и русская культура, память о наших предках, любовь к России в сердцах не только старшего, но и молодого поколения. Надеемся ещё не раз услышать фольклорные коллективы «Урожай», «Смородина» и маленьких «Ладушек» в наших стенах и на городских праздниках.