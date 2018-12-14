Церемония принятия присяги в Дубне

Перед началом церемонии со знаменательным событием собравшихся поздравил начальник Отдела по вопросам миграции ОМВД России по г.о. Дубна – подполковник полиции Гомонов Денис Александрович.

В торжественной обстановке 5 иностранных граждан поклялись соблюдать Конституцию и законодательство Российской Федерации, права и свободы ее граждан, уважать её культуру, историю и традиции.

С поздравительными словами к присягнувшим обратился начальник полиции ОМВД России по г.о. Дубна – полковник полиции Владимир Валентинович Марзеев, а также председатель и член Общественного совета при ОМВД Максимов Павел Павлович и Лазарева Елена Аркадьевна.

В завершение мероприятия прозвучал гимн Российской Федерации, сотрудники полиции поздравили собравшихся и пожелали участникам церемонии быть достойными гражданами нашей страны, с честью нести звание гражданина Российской Федерации.