Битве за Москву посвящается

Боевые действия советской армии с фашистскими войсками на московском направлении продолжалась с 30 сентября 1941 года по 20 апреля 1942 года.

До 4 декабря бойцы Красной армии самоотверженно обороняли столицу нашей Родины. 5 декабря 1941 года советские войска приступили к контрнаступательным операциям, а с 7 января 1942 года перешли в наступление. Это были первые шаги к полной и окончательной победе над врагом.

Митинг, посвящённый 77-й годовщине Битвы за Москву в период Великой Отечественной войны 1941-1945, прошёл в Дубне 5 декабря на Братских могилах. Приветственные слова прозвучали от имени администрации города, Совета ветеранов, церкви, Совета депутатов.