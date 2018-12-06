6 тыс. зрителей посмотрели прямую трансляцию программы «Поговорим об ОЭЗ ТВТ «Дубна»

Инициатор идеи – Корпорация развития Московской области.

Корпорация развития Московской области запустила цикл программ «Инвестиции в Россию», посвященных индустриальной инфраструктуре Подмосковья. Первую прямую интернет-трансляцию на MediaMetrix посмотрели 6 тысяч зрителей. В программе обсуждались инвестиционные возможности региона на примере особой экономической зоны «Дубна», которая признана лучшей ОЭЗ технико-внедренческого типа России в 2018 году.

«Поговорим об ОЭЗ ТВТ «Дубна» - так звучала тема программы. В беседе, которую провел заместитель генерального директора АО «Корпорация развития Московской области» Максим Черешнев, приняли участие руководитель отдела по работе с резидентами АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Сергей Писарев и советник генерального директора АО «НПК «Дедал» - резидента особой экономической зоны, советник главы администрации г.о. Дубны Анатолий Курманов.

Отвечая на вопросы ведущего программы, Сергей Писарев подробно рассказал о предпосылках создания ОЭЗ в наукограде, активной поддержке развития ее инфраструктуры и проекта в целом федеральной и региональной власти. Потенциальным инвесторам было интересно узнать и о том, как выстраиваются отношения с резидентами особой экономической зоны, услугах, оказываемых предприятиям Управляющей компанией ОЭЗ «Дубна» и многочисленных льготах. В том числе, было отмечено, что за прошедшие 13 лет на территории обеих площадок особой экономической зоны удалось построить почти 200 объектов инфраструктуры, инвестировать за счет бюджетных средств 14 млрд. рублей, привлечь около 150 высокотехнологичных компаний с общей численностью работающих почти 4 тысячи, сформировать благоприятную репутацию ОЭЗ «Дубна» в предпринимательской среде.

Насколько для резидентов комфортны условия, которые создает при поддержке региона Управляющая компания ОЭЗ «Дубна», стало понятно из беседы с Анатолием Курмановым. НПК «ДЕДАЛ» является одним из ведущих предприятий России по разработке, производству приборов и систем для комплексов технических средств физической защиты объектов особой важности и повышенной опасности как гражданского, так и военного назначения. На территории особой экономической зоны предприятие развивает три ее основных направления – информационные и ядерно-физические технологии, а также проектирование сложных технических систем. Статус резидента – а это, в том числе, налоговые и таможенные преференции - способствовал оптимизации затрат, и инвестор получил возможность строительства собственного научно-производственного комплекса в 20 тыс. кв. метров на левобережной площадке ОЭЗ. В настоящее время две первых очереди строительства завершены, идет оформление документов для ввода их в эксплуатацию. А подробнее об этом, о преференциях, которые есть у подмосковной территории, можно узнать, посмотрев программу «Поговорим об ОЭЗ ТВТ «Дубна» полностью по ссылке: https://yadi.sk/i/9b1BabMocgNsHQ