350 млн рублей инвестируют в проекты новые резиденты ОЭЗ «Дубна»

Компании готовы инвестировать в реализацию проектов порядка 350 млн. рублей и создать свыше 260 рабочих мест.

Технико-внедренческий экспертный совет при правительстве Московской области под председательством министра инвестиций и инноваций региона Вадима Хромова одобрил бизнес-планы пяти компаний, которые после подписания соглашения о ведении деятельности на территории ОЭЗ «Дубна» официально получат статус ее резидентов.

Три компании основаны в 2018 году именно с целью реализации проектов на территории подмосковной ОЭЗ, одна из них - со строительством собственного объекта. ООО «Компания Востокмаш» намерена разрабатывать и производить металлообрабатывающее оборудование, а также сопутствующую оснастку и комплектующие. 150 млн. руб. в осуществление проекта инвестирует китайская компания Shenyang All-Powerful Science and Technology Stock Co, Ltd. На участке в 0,5 га будет возведен комплекс из двух равнозначных зданий общей площадью 2880 кв. метров. На автоматизированном предприятии планируется создать 42 рабочих места. При реализации проекта будет использован опыт китайского партнера CHINA JILIN SONGJIGN TECH-TRADE CO., LTD, который занимается изготовлением и поставками в Россию электроэрозионного оборудования. К 2025 году резидент планирует занять до 2% российского рынка электроэрозионного оборудования для металлообработки. В нем сегодня заинтересованы отрасли высокоточного машиностроения, авиастроения, роботостроения и другие.

Два новых инвестора станут одними из первых арендаторов в Инновационно-технологическом центре, строительство которого завершается на правобережной площадке ОЭЗ. До 1000 кв. метров арендует ООО «НПО КОМПО» под создание системы централизованного управления выводом информации о товарах для предприятий розничной торговли. Учредители инвестора – известные компании, развивающие телекоммуникационные и высокотехнологичные проекты для различных отраслей экономики России, реализующие уникальные возможности самых передовых бизнес-моделей на рынке связи. Заявленные инвестиции в реализацию проекта составляют 149,5 млн. руб. Уже в первый год деятельности планируется создать 158 рабочих мест, а затем увеличить их численность еще на 20 сотрудников. потенциальные заказчики - продуктовые сети, дрогери и аптеки, DIY и бытовая техника, сети магазинов детских и спортивных товаров. К концу 2022 года компания планирует занять до 16% отечественного рынка.

ООО «Лаборатория РТИ» на площадях в 270 кв. метров займется разработкой и производством дозиметрических комплексов для обеспечения процесса лучевой терапии. При разработке продукции предполагается научно-техническое сотрудничество с компанией IBA Dosimetry (Германия), а также с дистрибьютерами, которые занимаются реализацией медицинского оборудования. В числе покупателей высокотехнологичных комплексов – Российский онкологический центр им. Н.Н. Блохина, Лечебно-реабилитационный центр Минздрава РФ, Онкологическая клиника МИБС в Санкт-Петербурге, а также федеральная сеть центров ядерной медицины «ПЭТ-Технолоджи». Объем инвестиций в проект составит 31 млн. руб., будет создано 12 рабочих мест.

Разработка и производство устройств и систем автоматики для управления насосами (СУН) – основное назначение проекта ООО «РОДЕАЛ СИСТЕМЫ». Эта компания была создана в 2015 году, специализируется не только на поставках импортных систем управления электротехническим оборудованием, но и реализует собственные комплексы автоматики. В рамках реализации проекта на территории ОЭЗ в сотрудничестве с Rockwell Automation (США) будут разрабатываться СУН различных модификаций по проектам заказчиков. Еще один партнер резидента компания Profitex s.r.o. (Чехия) будет поставлять элементы автоматики для СУН. Общий объем инвестиций в проект составит 6,9 млн. руб. В такой продукции заинтересованы государственные и муниципальные предприятия сферы ЖКХ, пищевая промышленность, нефтехимические предприятия, агропромышленный комплекс.

IT-компания ООО «Смартсофт» запланировала вложить в проект «Создание платформы мониторинга интеграционных взаимодействий на основе методов искусственного интеллекта» 11,4 млн. руб. и создать не менее 10 рабочих мест. Компания уже арендует помещение в Инновационно-технологическом центре и приступила к разработкам новых продуктов.

Еще три бизнес-плана действующих резидентов представлялись на Экспертный совет для внесения изменений в ранее заключенные соглашения о ведении технико-внедренческой и промышленно-производственной деятельности. Это компании «БЕРОЛЮКС», «Гидростенд» и «Доступная среда». Утвержденные Экспертным советом изменения касались корректировок суммы инвестиций в проект, сроков и площади строительства и потребностей в инфраструктуре, а также расширения направлений деятельности на территории ОЭЗ «Дубна».