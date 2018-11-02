Выборы в Молодежный парламент при Совете депутатов г. о. Дубна

Перечень документов, необходимых для внесения предложений по кандидатурам в состав Молодежного парламента при Совете депутатов г. о. Дубна Московской области:

1) решение общественной организации о выдвижении кандидата или решение собрания избирателей по вопросу о выдвижении кандидата. Решение собрания избирателей считается правомочным, если в нем приняло участие не менее 10 граждан, обладающих активным избирательным правом на выборах членов Молодежного парламента;

2) заявление гражданина о согласии на выдвижение кандидатом и о согласии на обработку персональных данных.

3) сведения биографического характера каждого кандидата.

4) фото в электронном виде.

Подача документов о выдвижении в члены Молодёжного парламента осуществляется гражданами лично. Гражданин должен иметь при себе паспорт Российской Федерации. Документы принимаются по адресу: ул. Академика Балдина, д.2, Администрация г. о. Дубна, отдел молодежной политики, кабинет 402.

В голосовании принимают участие молодые избиратели в возрасте от 14 до 35 лет включительно. Избираться могут граждане Российской Федерации, зарегистрированные в г. о. Дубна, в возрасте от 16 до 35 лет включительно.

Телефон для справок +7(496)218-05-05*233 (либо 272).