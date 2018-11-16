Воркшоп «Лаборатория Урбантех» начал работу в Дубне

Воркшоп «Лаборатория Урбантех» проводится в рамках реализации масштабного федерального проекта «Умный город» и приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», инициаторами которых являются Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, а также Центр компетенций по вопросам городской среды Минстроя России. То, что очередной воркшоп организован в Дубне, вполне обосновано. Наукоград не только входит в федеральный список из 36 пилотных муниципальных образований, где должны внедряться подобные технологии. Это единственный город в Подмосковье, который уже активно реализует пилотный вариант.

Открывая мероприятие, советник главы администрации г. Дубны и советник генерального директора АО «НПК «ДЕДАЛ» - предприятия ГК «Росатом» и компании-резидента особой экономической зоны «Дубна» Анатолий Курманов начал с конкретных примеров того, что уже сделано в соответствии с соглашениями, которые заключены между администрацией города, резидентом ОЭЗ и партнерами проекта. А это немало. Например, утверждены единые требования к отчетам за выполнение муниципальных контрактов в электронном виде, которые интегрированы с региональным порталом «Добродел» и региональными информационными системами. В Дубне создана автоматизированная система сбора и обработки данных о состоянии улично-дорожной сети с использованием интеллектуального комплекса сканирования автодорог «Беркут». Продолжается создание единой системы оповещения граждан о чрезвычайных ситуациях и информирования единой диспетчерской службы – пилотный проект уже реализуется в МФЦ города, администрации Дубны, ДК «Октябрь», на стадионе «Волна» и 23 транспортных средствах, выполняющих перевозку пассажиров. Также для оперативного перехода города на новый путь развития за счет технологичных и инновационных решений создан и запущен в опытную эксплуатацию единый портал «Умная Дубна».

- По нашим планам до конца 2018 года необходимо выполнить еще четыре пункта, - поясняет Анатолий Курманов. - Провести инвентаризацию объектов городского хозяйства для подготовки комплексных проектов по их модернизации с привлечением инвестиционных средств, интегрировать единый портал «Умная Дубна» с региональными информационными системами в полном объеме и создать действующую служебную часть для поддержки принятия решений, внести аппаратно-программный комплекс «Умная Дубна» в банк решений «Умный город», который создал Минстрой России в рамках федерального проекта.

Воркшоп «Лаборатория Урбантех» из этого же списка. Его цель – привлечь к формированию городской среды будущей Дубны студентов и молодых специалистов, идеи и проекты которых могут стать самыми актуальными. Поэтому в ходе мероприятия вместе с наставниками они выработают свои инновационные решения по развитию наукограда, командам предстоит решать кейсы, связанные с разработкой технологичных продуктов в целях их практического применения для дворовых пространств и общественных территорий, благоустройство которых сейчас осуществляется в Дубне в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».

В этот день участники воркшопа многое узнали о проекте «Особая экономическая зона «Дубна», который презентовал заместитель генерального директора по инвестициям и инновациям Петр Пермяков. Он особо подчеркнул, что новые современные предприятия ОЭЗ, разработки ее резидентов в сфере безопасности, образования, доступной среды, преимущества для инвесторов, создание высокопроизводительных рабочих мест также делают наукоград еще более комфортным и для работы, и для жизни. «У молодого поколения свои, новые взгляды на Дубну, - отметил Петр Пермяков. - Вам жить в этом городе, поэтому ваше мнение, идеи очень интересны».

Какими будут эти идеи, станет известно уже в субботу, 17 ноября при подведении итогов воркшопа «Лаборатория Урбантех». Лучшее решение будет презентовано в администрации Дубны и Минстрое России для дальнейшего включения в концепцию комплекса мероприятий «Умный город» и получит возможность быть реализованным в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2018-2019 гг.