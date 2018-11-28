Вокзалу БВ – музей, профессионалам РАТА – занятость, пассажирам Дубны - комфорт!

В ходе встречи журналистов городских СМИ с представителями администрации Дубны обсуждается масса самых разных вопросов. На брифинге, который проходил 27 ноября, главными темами обсуждения были вопросы открытия рабочего движения по мосту через Волгу и связанных с ним изменений в работе пассажирского транспорта.

Заместитель главы города Е.А. Штейн рассказал о перспективе ОАО РАТА. Евгений Анатольевич заверил, что будущее профессионалов этой старейшей и хорошо зарекомендовавшей себя на рынке пассажирских перевозок компании, без внимания городских властей не останется. Так же было высказано намерение о возможном изменении условий управления этой компанией, 49% которой находится в муниципальной собственности.

М.Н. Данилов подтвердил информацию о полном восстановлении железнодорожного движения, которое было частично ограничено в связи со строительством моста. Кроме этого, в адрес РЖД главой Дубны было направлено письмо с просьбой о предоставлении второго этажа вокзала Большая Волга для размещения городского краеведческого музея со всеми его экспонатами.

Единого мнения по этому вопросу, как выяснилось даже на встрече администрации с журналистами, нет. Во-первых, музей из не отвечающего профильному назначению муниципального помещения на ул. Моховой должен будет занять не принадлежащее городу помещение, у которого несколько собственников, которые, в свою очередь, по различным обстоятельствам на любые договорные обязательства могут иметь своё мнение.

Во-вторых, предлагаемые администрацией площади с громкими информационными сообщениями, гомоном пассажиров и свистками электричек будут как-то не очень монтироваться с привычной музейной тишиной. К тому же, о привокзальных ресторанах мы все наслышаны, а вот о музеях при вокзалах информации как-то нет.

Хотя времена меняются…