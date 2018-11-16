Вместе со сказкой мы растём

Дубненские дети не боятся сказочных злодеев. Ведь они знают, что мудрая сказка обязательно учит добру, а значит отрицательных персонажей можно перевоспитать и победить зло. Дуб на берегу у нас тоже имеется. Он красуется величаво на городском гербе. Ну чем не сказочное Лукоморье?!

Сказки любят все: дети и взрослые. Как выяснилось, дети уже знают много сказок. Они вспомнили Колобка, Красную Шапочку, Карлсона, Царевну Лебедь и других любимых сказочных героев. Большинство детей уже сами умеют читать, а с некоторыми героями их познакомили взрослые, читая книги вслух. Библиотекарь Ирина Борисовна Андриенко похвалила их за знания и любовь к книге.

Но откуда же пришли и приходят к нам сказки? Эта тайна приоткрылась ребятам. Краткая беседа об истории сказки поведала, что сказки бывают народные и литературные, авторские. Во всех заключена мудрость, история народа и красота речи. Многие старинные слова сохранились в сказках, такие как «терем», «уста». Вместе мы узнали значение этих слов, вспомнили писателей-собирателей устного народного творчества.

Мир сказок велик и разнообразен. Книжная выставка наглядно показала детям «сказочные» богатства библиотеки: сказки болгарские, немецкие, татарские, украинские, литовские… В этот раз мы решили уделить особое внимание сказкам разных народов России. Русских народных сказок ребята слышали и читали много. А вот сказки народов Севера и Сибири стали для них открытием. Словно приоткрылся сундучок с искусно огранёнными алмазами.

Наши гости узнали, как много разных народов населяют эти суровые края нашей Родины. Но у всех народов, во все времена особенно ценятся дружба, взаимопомощь, благодарность и справедливость. О том насколько важно ценить родительскую любовь и заботу, напомнила ненецкая сказка «Кукушка». В кетской народной сказке «Птичка-невеличка» юные слушатели угадали знакомый сюжет пушкинской «Сказки о золотой рыбке», где жадность и неблагодарность старухи были также наказаны.

Но вот появился «волшебный ларец» со сказочными предметами. Всем хотелось увидеть, что за сказочные вещи в нём спрятаны. Наши юные эрудиты угадали все сказки, из которых прибыли сказочные вещи. Выяснилось, что зеркальце, яблоко, петушок фигурируют не в одной, а в нескольких сказках.

Наши гости пришли к нам не с пустыми руками. Их яркие рисунки по любимым сказкам украсили библиотеку. Спасибо ребятам за старание, а также их воспитателям и родителям. На таком сказочном фоне просто нельзя было не сделать фотографии на память.

В завершение нашей встречи осталось ещё одно важное дело – просмотр мультфильма. Мультсказка «Жихарка» о приключениях смелого и находчивого мальчика и его друзей, Кота и Петуха, сумевших перехитрить Лису и Бабу Ягу. Снова дружба победила, а дети вместе с хорошим настроением получили урок добра и мудрости.

Подружившись надолго со сказкой, ребята и воспитатели обещали быть у нас частыми гостями.